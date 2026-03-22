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可以回家了！桃園巨蛋整修完成　雲豹本季例行賽最後2場回歸開打

▲桃園巨蛋整修完畢，雲豹宣布例行賽最後兩場將回家打球。（圖／雲豹提供）

▲桃園巨蛋整修完畢，雲豹宣布例行賽最後兩場將回家打球。（圖／雲豹提供）

記者杜奕君／綜合報導

桃園台啤永豐雲豹今(22日)宣布，隨著桃園巨蛋內部整修工程即將告一段落，本賽季例行賽最後兩場主場賽事確定重返桃園巨蛋舉行，當周主場單日票將於明(23日)中午12點全面開賣，號召在地球迷於4月25日、26日齊聚桃園巨蛋，為雲豹注入最強大的頑張能量！

回顧本季例行賽前段，雲豹於桃園巨蛋推出多次吸睛的主題週活動，成功吸引大批球迷進場支持，七場巨蛋主場賽事累計進場人數達36270人，場均高達5181人，展現亮眼人氣與票房實力，隨後球隊在移師中壢國民運動中心期間，主場氛圍持續升溫，至今已締造連續七場滿場2000人進場的紀錄，球團對此表示：「感謝球迷本季一路以來的熱情支持，球隊目前主場勝率超過七成，能有這樣的成績，每一位進場應援的球迷都功不可沒。」

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為維持高品質觀賽體驗，雲豹球團在移師期間不惜成本，將巨蛋等級的300吋LED大螢幕等硬體設備原汁原味搬進中壢主場，展現深耕在地、與桃園共榮的決心，讓球迷享受巨蛋級的賽事氛圍，球團也特別感謝中壢國民運動中心的鼎力相助，讓球隊在這段期間依然能呈現最極致、超燃的主場氛圍。

隨著例行賽進入尾聲，各隊戰況日趨白熱化，雲豹將於4月底重返桃園巨蛋迎接最終兩場關鍵主場賽事，球團誠摯邀請球迷進場應援，與豹青軍團並肩作戰，全力朝季後賽席次與最高榮耀邁進，後續主場賽事主題日與相關活動資訊將陸續公布，敬請關注桃園台啤永豐雲豹官方社群平台。

▲桃園巨蛋整修完畢，雲豹宣布例行賽最後兩場將回家打球。（圖／雲豹提供）
 

關鍵字： 雲豹桃園巨蛋台籃TPBL

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