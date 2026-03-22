古林睿煬160火球震撼！真的要轉後援？新庄：最終還是要投先發

▲ 古林睿煬關門登板火球連發，球速突破160公里成全場焦點。 （圖／取自日本北海道火腿鬥士官方IG）

記者王真魚／綜合報導

日本北海道火腿鬥士22日熱身賽最終戰與養樂多1比1握手言和，以8勝4敗3和作收，並列勝率第一完成「二連霸」。賽後監督新庄剛志點評投手群表現，除肯定有原航平與北山亘基，也特別點名飆出160公里的古林睿煬，最終還是有可能回到先發。

火腿此戰由有原航平先發，主投4局僅被敲1安，無失分並送出5次三振，展現穩定調整狀態。新庄賽後直言，「這種表現不用我多說，畢竟是懂得如何調整的投手，我一點也不擔心。」他也提到，有原去年擔任軟銀開幕投手卻遭羅德打爆吞敗，「那樣的苦經驗，反而會成為正面養分。」

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經典賽後首度登板的北山亘基，中繼3又1/3局失1分、飆出6次三振。新庄表示，因應比賽用球不同，一開始也在觀察適應狀況，「結果投出來的球很好。」對於北山主動請纓續投，他也給予肯定，「他應該是想跨局多投1人，完全沒有問題。」

9局登板的古林睿煬成為全場焦點，新庄直呼，「很棒呢，清水也說『真的超快』。雖然那些接近 160 公里的球沒能讓對方揮空，這點讓我有點在意。」

古林睿煬自經典賽歸隊後出賽2場都是於9局登板，也引起台灣球迷熱議，是否真的要讓古林睿煬轉任終結者。對於他的未來定位，新庒表示，「要看他7、8、9局的表現，以這樣的球速來說……因為齋藤友貴哉目前不在，如果之後狀況允許，古林最終還是有可能轉任先發的。」

新庒隨後也透露了未來的調度構想，「7、8、9 局吧！ 看到那種球威的話（會想這樣安排）。因為齊藤友貴哉現在不在，就看友貴哉的情況，（後援）可能會交給古林處理。不過，他最後終究還是要投先發的。」