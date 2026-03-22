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快訊／閃電特攻回來了！　主場狂勝攻城獅20分收2連勝

▲特攻阿巴西，攻城獅威森、高國豪。（圖／TPBL提供）

▲特攻阿巴西此戰砍下19分，幫助球隊喜迎主場2連勝。（圖／TPBL提供）

記者杜奕君／新北報導

昨日終止3連敗的新北中信特攻，22日進行「背靠背」主場出賽，對手則是近4戰拿下3勝，目前高居例行賽第3位的新竹御嵿攻城獅。攻城獅在德魯、曾柏喻兩名先發主力都無法上陣情況下，戰力大打折扣，反觀特攻則是火力全開，末節一度拉開28分大幅領先，最終95比75擊敗攻城獅，喜迎近期2連勝。

開賽地主「閃電軍團」就火力全開，阿巴西、林韋翰接連三分球破網，打出8比0攻勢開局，加上攻城獅內線支柱帕塞獅先發僅打4分14秒就吞下3犯，攻城獅主力洋將德魯此戰也高掛免戰牌，首節團隊攻勢極為不順。

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反觀特攻則靠飛克連續強勢上籃得手，隨後取得23比9的大幅領先，加上阿巴西壓哨拋投得手，首節打完特攻便以25比12強勢領先。

不過次節開打後，攻城獅蔡宸綱、馬力以及徐小龍聯手帶起一波9比0反撲，瞬間追到僅4分落後。不過特攻隨後上緊發條，林韋翰助攻貝奇外線破網，阿巴西又是快攻雙手爆扣，連串攻勢特攻又拉開49比33大幅領先。隨後特攻又靠馬可壓哨補籃建功，半場打完以51比36壓制攻城獅。

下半場開打後，特攻內線巨塔馬可先是外圍開火飆進三分彈，隨後製造對手犯規站上罰球線取分，特攻又拉開18分領先優勢。攻城獅雖然一度靠著洋將馬力外線攻勢追分，但特攻靠著貝奇、馬可聯手開火，此節終了前1分2秒拉開22領先，3節打完特攻也以20分之差大幅領先。

末節開打後，特攻「魔術師」林韋翰又是強勢切入得手，隨後三分線外開火，讓球隊拉開85比57的全場最大領先。攻城獅雖然由隊長蕭順議強勢上籃，加上帕塞獅、提傑嘗試縮小落後，但阿巴西又是外線破網穩定軍心，最終特攻就以95比75贏球，收下主場2連勝。

▲特攻阿巴西，攻城獅威森、高國豪。（圖／TPBL提供）

▲攻城獅此戰進攻端低迷，高國豪拿下9分已是本土最高表現。（圖／TPBL提供）

關鍵字： 特攻邊荷律林韋翰阿巴西馬可貝奇攻城獅高國豪台籃TPBL

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