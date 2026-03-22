高丁子權飆出代表作助東泰奪HBL季軍　老爸教練高丁國柱記者會淚崩

▲東泰高中高丁子權。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡厚瑄／台北報導

114學年度HBL高中籃球聯賽男子組季軍戰，今日（22日）於台北小巨蛋點燃戰火。東泰高中揮別昨日四強賽惜敗的陰霾，靠著核心許恩翔轟下22分，以及高二奇兵高丁子權三分球6投4中、狂砍生涯新高19分的精彩表現，最終以68:63力克能仁家商，奪下本屆季軍。賽後，東泰總教練高丁國柱在記者會上提到對兒子的愧疚與期待時，忍不住激動落淚，「今天看到他在場上扛住壓力，我真的很替他高興。」

比賽進入讀秒階段時，雙方僅有些微差距，能仁家商發動猛烈反撲。此時東泰紀伍柏俊挺身而出，在關鍵時刻飆進致命三分球，為球隊守住勝果。

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▲東泰高中紀伍柏俊。（圖／記者李毓康攝）

談到今日的防守，高丁國柱透露賽前就告訴球員，能仁在準決賽階段的外線命中率已達巔峰，今日勢必會下滑。東泰要求球員拼命追防每一個外線，並由許恩翔在下半場拼命衝搶籃板，許恩翔全場攻下22分，他表示：「很開心能幫學長在最後一年拿到這個成績。」

針對能仁擅長的外線，高丁國柱透露賽前分析認為能仁命中率已達最高峰，今日勢必下修，「我跟學生講，只要用力去追，對方命中率一定會掉。下半場我們防守端做得很紮實，每一個外線都拼命追防，只要對手沒進，我們馬上就有回應。」

而全場表現最驚艷的莫過於教練之子高丁子權，昨日四強戰僅上場1分鐘的他，今日打將近18分鐘，不僅進攻端手感火燙，更展現極高的球商，成功扮演球隊進攻的「潤滑劑」，高丁國柱教練表示，能仁球員知道子權身體較單薄，想針對這一點強攻，但他很聰明地利用身體對抗製造犯規。

▲東泰高中總教練高丁國柱。（圖／記者李毓康攝）

在賽後記者會上，高丁國柱教練罕見地在媒體面前流下眼淚，他感性表示，自己長期投身籃球教練工作，小時候幾乎沒有時間陪伴兒子與女兒成長，心裡一直感到非常愧疚。

「子權從小到大，國小、國中時，我一直都沒有什麼時間可以在他身邊陪伴他，一直覺得自己很愧疚。現在他選擇打籃球，我心裡很期待他可以進到球隊跟我一起出賽，」高丁國柱哽咽地說，「今天看到他在場上扛住壓力，我真的很替他高興。」

面對「名門之後」的壓力，高二的高丁子權表示，這些壓力正是他打球的動力，國中畢業後他毫不猶豫選擇加入東泰，就是希望與父親並肩作戰，今日不僅實現了帶姊姊進小巨蛋的承諾，更在關鍵戰役證明自己。

▲東泰高中教練高丁國柱、兒子高丁子權以及女兒高丁佩芸。（圖／記者蔡厚瑄攝）

高丁子權笑說，看到爸爸哭時他有點嚇到但同時也在忍耐住情緒，「能在大賽最後一場打出身手是一個肯定，能在這個學年最後一戰打出生涯新高，也是下賽季目標是接下主控任務，帶領球隊再度挑戰小巨蛋。」

高丁國柱教練特別強調，這座季軍獎盃對東泰意義重大，因為東泰球員國中時大多非一線明星，「我們是花了很多心血去帶領這些球員，才走到這一步。雖然沒爭到冠軍，但這個結果很欣慰。」