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中信兄弟二軍赴墨西哥征戰BCL　亞洲首支受邀球隊寫臺灣職棒新頁

▲中信兄弟二軍赴墨西哥征戰BCL　亞洲首支受邀球隊寫臺灣職棒新頁。（圖／中信兄弟）

▲中信兄弟二軍赴墨西哥征戰BCL　亞洲首支受邀球隊寫臺灣職棒新頁。（圖／中信兄弟）

記者胡冠辰／綜合報導

中信兄弟受世界棒壘球總會（WBSC）與墨西哥棒球聯盟（LMB）邀請，參加將於墨西哥舉行的2026年美洲棒球冠軍聯賽（BCL Americas），成為亞洲首支獲邀參與這項賽事的球隊。

兄弟二軍今（22日）下午正式啟程前往墨西哥，將由二軍總教練彭政閔領軍，率領27名球員出征，為臺灣職棒寫下新頁。

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此次中信兄弟以年輕球員為主體出征，希望藉由國際賽事累積經驗、拓展視野；兄弟總教練平野惠一先前就曾表示，期待年輕球員能把握這次赴墨西哥參賽的機會，多看、多學，從高強度比賽中成長。

隨隊教練團方面，除了彭政閔領軍外，還包括打擊教練許皓銘、郭峰駿，投手總監艾迪頓，內野守備教練石志偉，以及體能教練葉博文；球員名單中則有黃鈞麟、盧孟揚，以及新洋投馬奎爾等人，共計投手13人、野手14人。

中信兄弟官方也在出發前透過社群發文表示，這次BCL賽事不僅是二軍球員磨練國際賽經驗的絕佳機會，更是台灣職棒邁向國際舞台的重要里程碑；球團將代表中華職棒，與各國聯賽冠軍同場競技，挑戰高強度國際舞台。

本屆BCL Americas為第3屆賽事，共有5隊參賽，賽程將於當地時間3月24日至29日舉行。

中信兄弟首戰將於當地時間24日上午10時登場，對手是尼加拉瓜Managua Dantos，地點位於墨西哥城Alfredo Harp Helú Stadium，換算台灣時間為25日凌晨0時。

除了首戰對手之外，其餘參賽隊伍還包括美國2025年American Association冠軍Kane County Cougars、墨西哥2025年聯盟冠軍Diablos Rojos del México，以及古巴2025年國家聯賽冠軍Cocodrilos de Matanzas，整體競爭強度不容小覷。

關鍵字： 中信兄弟中華職棒

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