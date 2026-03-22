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高一吳沛萱3.4秒致勝球　永仁季軍送高三學姐幸福畢業禮

▲永仁高中吳沛萱。（圖／記者李毓康攝）

▲永仁高中吳沛萱。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡厚瑄／台北報導

114學年度HBL高中籃球聯賽女子組季軍戰，今（22日）由永仁高中對決南山高中。永仁高中此役雖然一度領先達15分，卻在下半場遭到南山強力反撲甚至被反超比分。關鍵讀秒階段，永仁落後1分，高一球員吳沛萱在倒數3.4秒挺身而出投進致勝球，幫助永仁以1分之差險勝，收下本屆季軍獎盃。

永仁高中本季面臨戰力斷層，送走9位高三畢業生後，陣中僅剩鍾靜文與黃湘詅兩名高三球員，其餘皆為經驗尚淺的高一、高二生。時超傑教練坦言，開賽前評估進入四強已是「超標」，沒想到孩子們能在小巨蛋的舞台上，扛住從領先到落後、再到最後一刻互拉的巨大壓力。

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▲永仁高中拿下季軍。（圖／記者李毓康攝）

▲永仁高中拿下季軍。（圖／記者李毓康攝）

「這兩場比賽對她們來說是最好的養分，」時超傑表示，「昨天雖然打得七零八落，但今天她們很快找回信心。在決勝時刻能完全掌握我的暫停指示，這是她們最大的成長。」

▲永仁高中總教練時超傑。（圖／記者李毓康攝）

▲永仁高中總教練時超傑。（圖／記者李毓康攝）

永仁能贏下此戰，高二前鋒黃翊蓁絕對是首功，她全場狂轟30分、抓下19籃板，在禁區展現極強的主宰力。而執行最後一擊的吳沛萱，雖然年僅高一，卻在本季場場出賽近40分鐘，時超傑透露，最後一波戰術設定了四個點，並告訴吳沛萱只要有空檔就進攻，她也非常稱職地把握住機會。

▲▼114學年度HBL高中籃球甲級聯賽女子組季軍戰，永仁高中黃翊蓁。（圖／記者李毓康攝）

▲永仁高中黃翊蓁。（圖／記者李毓康攝）

「我對沛萱寄予厚望，甚至會問她：『妳覺得這時候該怎麼做？』給她想像空間。」時超傑不捨地提到，看著高一球員負擔如此重的責任雖然心疼，但也換來了最寶貴的歷練。

賽後記者會，時超傑特別帶著兩位高三球員鍾靜文、黃湘詅出席。鍾靜文身為球隊隊長，在永仁待了6年，雖然今日僅替補上場約7分鐘，但她感性表示：「很感謝有一群可靠的學妹在場上拼搶。這六年我對教練、學姐與學妹都很感恩，我的每一天都過得很幸福。」

關鍵字： 永仁高中南山高中HBL女子組季軍戰吳沛萱

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