紀伍柏俊將功贖罪殺死比賽　東泰頂住壓力奪下隊史第2座季軍

▲114學年度HBL高中籃球甲級聯賽男子組季軍戰，東泰高中獲得季軍。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡厚瑄／台北報導

114學年度高中籃球聯賽男子組季軍賽22日緊接著在台北小巨蛋點燃戰火，由東泰高中出戰能仁家商，能仁開賽一度取得7分領先，可惜很快就遭東泰逆轉，不過還是一路將比分緊咬，雙方激戰到最末節最後一刻，東泰張勝淇、紀伍柏俊接連砍進三分球定江山，終場東泰就以68比63擊敗對手，收下隊史第2座HBL季軍。

面對意外落入季軍戰的頭號種子東泰，能仁開賽就火力全開搶分，一度取得15比9領先，然而東泰很快就找回準星，回敬7比0攻勢，再第一節打完反以16比15領先，次節東泰由全億攜手高丁子權繼續火力全開，單節打出20比17的比分，在上半場打完以36比32領先能仁。

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▲東泰高中高丁子權。（圖／記者李毓康攝）

易籃後，雙方還是打得難分難解，東泰許恩翔再度挺身而出單節飆進兩顆三分球，然而能仁莊肇紘馬上也在外線兩顆撐住球隊，第三節打完雙方維持4分差距。關鍵決勝節，許恩翔再度命中三分，高丁子權切入放進，東泰連拿5分拉開差距，高丁子權隨後又砍進三分球，幫助球隊拉將領先分數拉開到62比52的雙位數差距。

▲東泰高中許恩翔。（圖／記者李毓康攝）

只是能仁也是韌性十足謝瑋恩、莊肇紘死命率隊追，但1分鐘25秒東泰張勝淇砍進關鍵三分球再度把比分拉開到4分之多，前面6投0中又發生失誤的紀伍柏俊，最後在讀秒階段將功贖罪補上殺死比賽的關鍵三分彈，幫助東泰以68比63逆走能仁，收下隊史第2座季軍。

▲能仁家商莊肇紘。（圖／記者李毓康攝）

東泰此役僅有兩人得分雙位數，許恩翔砍進4顆三分球拿下全隊最高22分，另有6籃板3助攻和2抄截，高丁子權打出代表作，繳出19分3籃板1助攻，張勝淇繳出5分但也有10籃板，全億8分；能仁家商同樣得分集中在兩人身上，莊肇紘18投9中拿下29分9籃板，另有2助攻2抄截和1火鍋，謝瑋恩繳出10分8籃板，葉以勒則是拿下9分。

▲東泰高中全億。（圖／記者李毓康攝）