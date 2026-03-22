范國宸、王念好串聯建功　富邦悍將力退統一獅熱身賽豪取5連勝

▲范國宸。（圖／富邦悍將提供）



記者胡冠辰／綜合報導

中華職棒官辦熱身賽22日於臺南亞太主球場登場，由富邦悍將交手統一獅，富邦靠著第4局與第7局關鍵攻勢，終場就以5比3擊敗統一獅，近期拉出5連勝、6戰不敗，持續穩居熱身賽龍頭。

此役雙方前2局形成投手戰，富邦先發威戈神與統一先發獅帝芬皆展現壓制力，雙方打線皆未能突破。

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3局下統一率先發動攻勢，邱智呈選到保送、林祖傑與張翔接連敲安，其中張翔適時安打帶有1分打點，幫助統一先馳得點取得1比0領先。

不過富邦4局上隨即反攻，池恩齊內野安打帶起攻勢，范國宸敲出二壘安打追平比分，隨後王念好補上關鍵安打一棒送回2分，富邦單局攻下3分反超為3比1。

統一在4局下靠潘傑楷安打上壘後，邱智呈高飛犧牲打追回1分，將比分縮小至2比3。

6局上富邦再添保險分，葉子霆、邦力多連續安打後，范國宸擊出高飛犧牲打帶回第4分；6局下統一則展現反擊，何恆佑、潘傑楷與李丞齡串聯安打追回1分，再度追近至3比4。

關鍵7局上，蔡佳諺敲出三壘安打，林岱安隨後補上安打帶有1分打點，替富邦拉開至5比3領先，也成為勝負分水嶺。

比賽後段雙方牛棚接力壓制，統一7、8兩局皆未能得分；9局下最後反攻，許哲晏敲安帶起希望，但張奕成功關門，讓代打朱迦恩吞下三振，守住勝果。

富邦悍將在本場勝利後，熱身賽戰績提升至5勝2敗1和，拉出5連勝、6戰不敗，持續朝公辦熱身賽4連霸目標邁進。