南山讀秒傳球失誤葬送逆轉勝　教練文祺遺憾仍讚球員打出記憶猶新比賽

▲114學年度HBL高中籃球甲級聯賽女子組季軍戰，南山高中總教練文祺。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡厚瑄／台北報導

114學年度HBL高中籃球聯賽女子組季軍戰今（22日）於台北小巨蛋展開激戰。睽違1年重返4強舞台的南山高中，展現了極強的韌性，在比賽中一度克服高達15分的落後劣勢，與永仁高中一路纏鬥至讀秒階段，可惜南山在最後一波進攻出現致命傳球失誤，最終以微小分差惜敗，奪得本屆第4名。賽後南山教頭文祺，還是盛讚子弟兵表現，直言「妳們已經打出一場令人記憶猶新的比賽！」

比賽上半場，永仁高中火力全開，一度取得15分的領先優勢，壓制住經驗較欠缺的南山軍團。然而，南山小將並未就此喪膽，在下半場展開瘋狂反擊。憑藉著強悍的防守與外線火力，南山在第三節縮小差距，並在第四節多次戰成平手。

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關鍵的讀秒階段，雙方僅有1球之差，南山原有名確的戰術部署準備發動最後一擊，卻因傳球準頭失誤，球直接飛出界外，也葬送了追平或逆轉的機會。看到失誤發生的那一刻，場邊的總教練文祺情緒激動，直接倒在場地板上，展現出對比賽結果的極度惋惜。

▲南山高中黃苡涵。（圖／記者李毓康攝）

賽後記者會上，文祺教練已經調適好心情，她分析指出，相較於其他3隊年年都是4強常客，南山這批球員從高一到高三都沒有小巨蛋經驗，今天這場球算是一次寶貴的「交學費」過程。

「最後一個戰術其實是有執行出來的。我跟小朋友說，輸在5分以內都是『教練球』，我會扛下這個責任，」文祺說道，「她們從開賽被壓著打到最後追回來，完美展現了南山的韌性。這是一場讓人記憶深刻且感動的比賽，我為她們感到驕傲。」

南山黃苡涵今日在關鍵時刻擔綱重任，負責執行最後一球，她已經跑出空檔，可惜隊友最後失誤，不過賽後她感性表示：「教練把最後一球交給我，我覺得她是信任我的。大家都已經用盡全力，沒有遺憾了。」而發生傳球失誤的鋒王峟筑則說，「我們可以從輸那麼多到最後回來拉鋸，這會是一個很好的經驗。希望學妹能把今年這種不服輸的精神帶到明年，明年再進來這裡贏球，帶著笑容回去。」