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尷尬！庫明加被交易後首碰前東家拿2分　勇士仍悲情吞3連敗

記者杜奕君／綜合報導

先前因為遭到金州勇士「冷凍」進而喊出希望離隊，最終也被交易至亞特蘭大老鷹的庫明加（Jonathan Kuminga），22日首度在主場遭遇前東家，庫明加雖然手感欠佳僅拿2分，但老鷹全隊5人得分達雙位數，包含「神偷」丹尼爾斯（Dyson Daniels）28分、7籃板、6助攻、4抄截全能數據領軍，老鷹以126比110贏球，勇士也吞下3連敗。

此戰勇士踢館老鷹主場，老鷹上半場就外線手感兇猛，前兩節就三分球20投10中，不過勇士也以火力回擊，半場打完老鷹僅以63比61領先。

下半場開打後，勇士卻莫名陷入得分荒，手感欠佳情況下，老鷹趁勢拉開多達21分領先優勢，末節老鷹更是一度手握多達28分大幅領先，勝負也就此底定，最終老鷹就以16分之差贏球，賞給勇士難堪3連敗。

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老鷹全場以丹尼爾斯28分、7籃板、6助攻、4抄截最高，全隊共5人得分達雙位數，團隊命中率高達53.9%。

至於輸球的勇士方面，此戰同樣有5人得分達雙位數，以梅爾頓（De'Anthony Melton）拿下20分、4助攻最高，威廉斯（Nate Williams）19分，至於史賓塞（Pat Spencer）18分、3助攻。

▲老鷹丹尼爾斯全能數據領軍，賞勇士3連敗。（圖／路透）

▲老鷹丹尼爾斯全能數據領軍，賞勇士3連敗。（圖／路透）

關鍵字： NBA勇士庫明加老鷹丹尼爾斯Dyson Daniels

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