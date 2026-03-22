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最快97英哩！教士蘇嵐鴻新秀對抗賽展壓制力　11球飆2K完美收工

▲蘇嵐鴻（圖／展逸國際企業提供）

記者胡冠辰／綜合報導

大聯盟「春季新秀對抗賽」（Spring Breakout）持續進行，教士體系19歲臺灣投手蘇嵐鴻迎來登板，在對戰小熊的比賽中繳出精彩內容，後援1局未失分，並送出2次三振，最快球速飆至97英哩（約156公里），展現強勁潛力。

此役蘇嵐鴻於7局下半登板接替投球，面對小熊農場第25名打者塞佩達（Angel Cepeda），一上場便以超過96英哩的速球壓制對手，最終僅用5球完成三振。

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隨後對上農場排名第11的艾爾斯（Owen Ayers），誘使擊出內野滾地球，迅速拿下第2個出局數。

面對當局最後一名打者、排名第27的史奈爾（Kade Snell），蘇嵐鴻再度展現壓制力，首球即催出本場最快97英哩速球，並在5球內讓對方揮空吞K，完成3上3下。

整體表現方面，蘇嵐鴻本場共投11球，其中7球為好球，主軸武器四縫線速球使用比例最高，平均球速達96.3英哩（約155公里），另搭配曲球與變速球，展現成熟度。

蘇嵐鴻出身高雄市三民高中，之後進入國立臺灣體育運動大學發展，身高接近190公分，具備優異身材條件；去年在U18表現搶眼，主投7.1局狂飆14次三振，防禦率僅1.91，球速最高達94英哩，因而受到國際球探關注。

2024年10月，他以77.5萬美元簽約金加盟聖地牙哥教士，成為隊史第4位臺灣球員，前3人分別為郭泓志、宋文華與胡智爲；本季為他進入職業體系後的首個完整球季，此次在Spring Breakout的穩定演出，也為未來發展奠定良好開端。

關鍵字： 蘇嵐鴻、教士

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