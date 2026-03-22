山本由伸遭美記者評「不是王牌」　球迷怒轟太離譜

▲山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇日籍強投山本由伸近期表現穩定，卻因一名美國記者的評論引發爭議；該記者在播客節目中直言山本「不是王牌」，相關言論曝光後，引來大批球迷不滿，直批「太離譜了」。

美國播客節目《Foul Territory》近日公開一段訪談內容，《The Athletic》記者麥卡洛（Andy McCullough）在節目中談及山本定位時表示，他目前仍只是接近王牌等級的「候補者」。

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節目主持人、前大聯盟捕手克拉茲（Erik Kratz）也附和指出：「我完全同意，山本不是。」

不過，同為主持人的里佐（Alanna Rizzo）當場提出反駁，她強調山本過去一季的表現已具備王牌水準，「他是去年的世界大賽MVP，而且先發30場，沒有進過傷兵名單，還拿下12勝。」

對此，麥卡洛仍堅持己見，並說明：「這不是天賦的問題，他在大聯盟的一個球季裡，從來沒有投過180局，這才是必要條件。」

該言論迅速在社群平台發酵，引發美國球迷大量批評；有球迷指出：「山本在例行賽投了173局，季後賽又投了37局，你是在嗑藥嗎？」也有人直言：「這是我聽過對王牌最糟糕的定義。」

另有聲音表示：「他至少是大聯盟前4名的投手，為什麼不是王牌？」、「太離譜了」、「毫無疑問就是王牌。」

事實上，山本近期狀態依舊火燙，他在21日對聖地牙哥教士的熱身賽中先發登板，主投5局僅用68球，被敲3支安打無失分，並送出7次三振、1次四壞保送，展現壓制力。

道奇球團也早已確定，山本將於27日主場迎戰亞利桑那響尾蛇之戰，擔任開幕戰先發投手。