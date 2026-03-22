NBA生涯轟32294分！杜蘭特超越喬丹　登史上得分榜第5位

記者杜奕君／綜合報導

休士頓火箭22日驚險以123比122擊敗邁阿密熱火，完成主場逆轉勝。此戰火箭「死神」杜蘭特（Kevin Durant）更是寫下生涯里程碑紀錄，以生涯總得分32294分超越「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）站上NBA生涯總得分榜第5位，KD成就個人紀錄還幫助球隊拿下2連勝，可說是雙喜臨門。

杜蘭特此戰賽前只需要再拿26分，就能超越職業生涯共拿下32292分的喬丹，成為NBA生涯總得分榜第5名，而杜蘭特也果然在此戰上演飆分戲碼，在兩隊拉鋸的決勝期，終場前3分34秒於右側底角飆進三分球，成功打破紀錄，也幫助火箭取得8分領先。

但熱火也靠著日前寫下「單場83分」史上次高紀錄的主戰長人阿德巴約（Bam Adebayo）站上罰球線，追到僅1分落後，隨後火箭關鍵時刻更發生要命失誤，讓熱火一度逆轉超前。

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所幸最後關頭，火箭雖然杜蘭特執行單打跳投不進，但湯普森（Amen Thompson）補進致勝兩分完成絕殺，也讓火箭1分之差保住勝利。

火箭全場以杜蘭特拿下27分、3籃板、3助攻最佳，連同此戰在內，他的生涯總得分來到32294分，距離排名第4位的「黑曼巴」布萊恩（Kobe Bryant）33643分，也僅剩1349分差距。

湯普森則貢獻24分、18籃板、4助攻，謝帕德（Reed Sheppard）23分、14助攻、4抄截，森根（Alperen Sengun）19分、12籃板。

吞下4連敗的熱火方面，阿德巴約32分、21籃板、4助攻，「英雄哥」希洛（Tyler Herro）25分、6籃板、4助攻。

▲杜蘭特正式超越「籃球之神」喬丹，以32294分躍居史上總得分榜第5位。（圖／路透）