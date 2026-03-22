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菜鳥吳沛萱強心臟3.48秒準絕殺　永仁險勝南山奪隊史第3座季軍　

▲114學年度HBL高中籃球甲級聯賽女子組季軍戰，永仁高中拿下季軍。（圖／記者李毓康攝）

▲114學年度HBL高中籃球甲級聯賽女子組季軍戰，永仁高中拿下季軍。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡厚瑄／台北報導

114學年度高中籃球聯賽女子組季軍賽22日率先在台北小巨蛋點燃戰火，由南山高中出戰永仁高中，兩隊主將上演飆分秀，南山林念臻轟下28分，永仁黃翊蓁也繳出恐怖的30分19籃板互別苗頭，雙方一路激戰到最後一秒，吳沛萱發揮強心臟3.48秒拋進「準絕殺」致勝球，幫助球隊最終以83比82險勝南山，帶回隊史第3座HBL季軍。

首節永仁率先發難，新人后大熱門吳沛萱攜手當家中鋒黃翊蓁搶分，首節打出25比11的比分，取得雙位數領先，未料次節場上卻風雲變色，南山找回準星，林念臻、黃苡涵攜手王峟筑內外開火，率隊單節轟下32分，永仁火力下滑拿18分，上半場打完雙方戰成43比43平手。

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▲南山高中林念臻。（圖／記者李毓康攝）

▲南山高中林念臻。（圖／記者李毓康攝）

易籃後，南山偕恩瑀連續在籃下得分幫助球隊取得領先，不過永仁黃翊蓁火力全開捍衛禁區，前三節打就已經豪取23分13籃板，不過南山靠著郭宥寧壓哨三分彈還是追到剩下2分差距。

關鍵決勝節，郭宥寧外線再出手搶分，不過吳沛萱馬上也在三分線上回敬，還抄截快攻上籃放進兩分，球隊也取得多達6分領先，而偕恩瑀也因為防守黃翊蓁犯滿畢業，然而南山還韌性十足，林念臻先快攻得分，黃苡涵關鍵時刻又砍進關鍵三分球直接幫助球隊追平。

▲南山高中郭宥寧。（圖／記者李毓康攝）

▲南山高中郭宥寧。（圖／記者李毓康攝）

▲永仁高中黃翊蓁。（圖／記者李毓康攝）

▲永仁高中黃翊蓁。（圖／記者李毓康攝）

然而吳宜蓓先在中距離命中，黃翊蓁籃下再放進2分，一波4比0再把比分拉開，但南山林念臻挺身而出漂亮完成「三分打」先幫助球隊追平，隨後又切入要到犯規再命中兩罰超前，最後一波進攻機會，雙方還有1分差距，吳沛萱發揮強心臟3.48秒拋進「準絕殺」致勝球，最後還有一波機會，王峟筑發邊線球傳球卻發生失誤，南山也喪失最後的反撲機會，中場永仁以1分之差氣走南山，奪下隊史第3座HBL女子組季軍。

▲永仁高中吳沛萱。（圖／記者李毓康攝）

▲永仁高中吳沛萱。（圖／記者李毓康攝）

永仁此役3人得分雙位數，主將黃翊蓁繳出30分19籃板，另有3助攻3抄截和1火鍋的全能數據，投進準絕殺的小高一吳沛萱215籃板6助攻和5抄截，錡芃亞12分7籃板；南山高中則有4人得分雙位數，林念臻繳出28分5助攻4抄截，黃苡涵15分8籃板，郭宥寧11分，謝依臻10分4籃板3助攻。

▲永仁高中拿下季軍。（圖／記者李毓康攝）

▲永仁高中拿下季軍。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： HBL女子組季軍賽南山高中永仁高中

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