史上首見！湖人唐西奇連9戰轟30+率隊9連勝　卻恐遭禁賽處分

記者杜奕君／綜合報導

洛杉磯湖人22日在神射手肯納德（Luke Kennard）終場前1秒飆進致勝逆轉準絕殺，以105比104擊敗奧蘭多魔術。胡人王牌球星「籃球金童」唐西奇（Luka Doncic）砍下全場最高33分外帶5籃板、8助攻，成為NBA史上首位連續9場比賽都攻下30分，並帶領球隊拿下9連勝的球員。但他卻也在此戰領到本季個人第16次技術犯規，下一戰恐將自動禁賽1場。

西區豪門勁旅湖人，今日靠著肯納德不可思議三分彈，逆轉1分差擊敗魔術，除了拿下近期一波9連勝，近11戰10勝的火燙表現，更讓球隊以46勝25敗持續保持西區第3名席次，且拉開與第4名休士頓火箭來到2.5場勝差。

而湖人9連勝期間，表現最火燙好手，首推本季聯盟「得分王」唐西奇，本賽季他不僅以33.4分雄霸得分榜，此戰也轟下33分外帶5籃板、8助攻表現出色。

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根據《OptaSTATS》數據統計，唐西奇也成為聯盟史上首位，連9戰都至少拿到30分，並且率隊打出9連勝佳績好手，可說成就了絕佳榮耀紀錄時刻。

不過這樣的團隊及個人亮眼表現，背後卻面臨「禁賽大危機」，由於唐西奇與魔術中鋒畢塔吉（Goga Bitadze）在比賽中爆發口角衝突，兩人都領到1次技術犯規，這也是唐西奇本季個人第16次技術犯規，根據聯盟規定，若在沒有取消此次吹判下，唐西奇將會在下一戰對上底特律活塞時，自動被禁賽1場。

▲湖人唐西奇吞下本季個人第16次技術犯規，下一戰恐遭禁賽。（圖／路透）