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大都會先發太擠！馬奈亞開季轉牛棚　本人坦言「確實很沮喪」

▲Sean Manaea。（圖／達志影像／美聯社）

▲Sean Manaea。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

紐約大都會在春訓期間展現罕見的投手健康與深度優勢，卻也在開季前夕面臨「甜蜜的煩惱」，隨著球隊輪值競爭白熱化，左投馬奈亞（Sean Manaea）確定將從牛棚出發，無緣擔任開季先發投手。

大都會總教練門多薩（Carlos Mendoza）22日通知馬奈亞，新球季前兩輪輪值將不會安排他先發，而是暫時轉任牛棚角色。

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球隊將利用開季初期多個休兵日，讓其他5名先發投手維持正常輪值節奏，預計至4月中旬，大都會才會啟用6人輪值，屆時馬奈亞仍有機會重返先發。

對於角色轉變，馬奈亞坦言心情複雜：「我認為自己是一名先發投手，不能以那個身分出賽確實令人沮喪；但說到底，不管我是以什麼角色上場，我都只會讓自己的投球來說話，然後再看接下來怎麼發展。」

大都會原本就規劃例行賽採6人輪值，但開季前10場比賽中穿插多個休兵日，使得前兩週使用6人輪值反而不切實際。

球隊因此決定先以5人輪值應戰，目前大都會開季輪值安排如下：佩拉塔（Freddy Peralta）、彼得森（David Peterson）、麥克林（Nolan McLean）、霍姆斯（Clay Holmes）、千賀滉大。

雖然外界普遍認為第6人將由馬奈亞擔任，但門多薩並未完全承諾：「他總有某個時間點會替我們先發。」在此之前，馬奈亞將以牛棚投手身分登板，可能採「接力先發」方式延續投球局數，也可能依比賽情況在關鍵時刻短局數上場。

數據方面，馬奈亞春訓前3場先發防禦率3.72，表現尚可，但速球均速僅88.6英里，較2024年健康時期下降4.5英里，也比上季傷癒復出後低近3英里；不過門多薩強調，決策與球速無關。

門多薩表示：「6個人都投得相當不錯，我們在春訓一開始就對所有人說得很明白：如果大家都保持健康，我們就不得不做出一些艱難決定，而其中一人將會擔任這樣的角色。」

儘管角色轉變令人失望，馬奈亞最後仍展現職業態度：「我們有6位非常、非常出色的先發投手，而說到底，那就是球隊最好的版本；我仍然是在大聯盟投球，所以我沒有什麼好抱怨的。」

關鍵字： 紐約大都會MLB

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