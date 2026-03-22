拚洛杉磯奧運門票不易！松井秀喜直言很難：強隊很多

▲ 松井秀喜談侍日本拚洛杉磯奧運資格，直言競爭激烈、難度不低 。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

日本傳奇球星松井秀喜近日談到侍日本未來挑戰時，直言要取得2028年洛杉磯奧運參賽資格並不容易，面對各國強敵競爭，晉級之路相當艱難。

松井秀喜近日在美國受訪時，談到日本隊未來國際賽布局，特別是2028年洛杉磯奧運資格賽的前景，語氣審慎。 目前奧運棒球項目已確定由地主美國，加上委內瑞拉、多明尼加取得參賽資格，剩餘名額有限。

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侍日本若想取得門票，必須在明年的國際賽事中爭取佳績，其中以「世界12強棒球賽（Premier12）」奪冠，將是最直接的晉級途徑。 對此，松井直言，「這很困難吧，畢竟強隊非常多」，認為競爭強度相當高。

他指出，近年各國棒球實力提升，國際賽早已不是過去單一強權主導的局面，無論美洲或亞洲球隊，都具備爭冠實力，讓日本隊晉級之路充滿變數。

本屆世界棒球經典賽（WBC）中，日本隊止步8強，也讓外界更加關注球隊未來調整方向與競爭力。井表示自己全程關注，並透露因與日本隊總教練井端弘和有私交，曾前往宮崎集訓營停留並提供臨時指導，「因此比平常更關注，也能感受到球隊氛圍。」

外界也開始討論下一任總教練人選，其中松井名字被部分媒體點名。對此他幽默回應，「你們這樣問，才會被說是『老派媒體』啊（笑）。這種事還是要你們自己去查吧。」巧妙避開敏感話題。