神交易有用！肯納德超猛三分彈準絕殺　湖人逆轉魔術奪9連勝

記者杜奕君／綜合報導

洛杉磯湖人近期戰績狂飆，先前在本季「球員交易大限」前，從亞特蘭大老鷹交易入隊的神射手肯納德（Luke Kennard）22日在對上奧蘭多魔術之戰起了大作用，終場前1秒飆進三分彈，讓湖人戲劇性以105比104逆轉擊敗魔術，湖人喜迎一波強勢9連勝。

▲湖人肯納德飆進逆轉致勝三分彈，幫助球隊喜迎9連勝。（圖／路透）

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身為西區豪門勁旅，同時擁有兩大天王球星唐西奇（Luka Doncic）、詹姆斯（LeBron James）在陣，對於紫金軍團來說，湖人賽季最大目標絕對就是爭取年度總冠軍，而本季在賽季中段找來射手肯納德，也讓球隊在替補陣容增添更多穩定本錢。

今日作客魔術，湖人賽前處於8連勝，且近10戰拿下9勝，首節靠著唐西奇強勢表現，湖人建立37比30領先優勢。不過次節魔術開始找回節奏，半場打完逆轉以65比62取得超前。

下半場開打後，兩隊開始激烈拉鋸，湖人雙星唐西奇、詹姆斯領銜飆分，但魔術隨後也展開反擊，3節打完地主魔術仍以5分小幅領先。

末節魔術靠著一哥班凱羅（Paolo Banchero）飆分加持，穩住領先優勢，但湖人展現韌性緊咬兩分差不放，終場前2.6秒肯納德更獲得絕佳三分球出手機會，在終場前1秒飆進逆轉準絕殺三分彈，最終湖人就以1分之差攻破魔術主場。

湖人全場以唐西奇砍下33分、5籃板、8助攻最佳，詹皇則是迎接生涯1612場例行賽出賽，正式超越「酋長」派瑞許（Robert Parish）獨居史上首位，此役他則有12分、6籃板、4助攻貢獻。「鄉村曼巴」里夫斯（Austin Reaves）26分、7籃板、5助攻，投進致勝三分彈的肯納德則有13分、3籃板進帳。

魔術方面，此戰雖有7人得分達雙位數，以一哥班凱羅16分、5籃板、6助攻、3抄截最佳。

▲湖人「籃球金童」唐西奇持續狂飆，此戰貢獻33分、5籃板、8助攻。（圖／路透）