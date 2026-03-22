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吳芳嫺聯手穗積繪莉擊退「O妹」組合　邁阿密網賽女雙開紅盤

▲吳芳嫺。（圖／翻攝自吳芳嫺臉書粉專）

▲吳芳嫺。（圖／翻攝自吳芳嫺臉書粉專）

記者蔡厚瑄／綜合報導

台灣女雙吳芳嫺與日本搭檔穗積繪莉於22日凌晨在WTA千分等級的邁阿密網賽登場，首輪面對拉脫維亞「O妹」奧絲塔朋科（Jelena Ostapenko）／法國美拉德諾維琪（Kristina Mladenovic），歷經1小時49分、激烈搶十大戰，最終台日聯軍以以6比4、6比7（2比7）、10比7扳倒對手，晉級女雙16強。

吳芳嫺去年攜手中國蔣欣玗在邁阿密賽闖進女雙4強，這次在來挑戰隊友改成穗積繪莉，且首場比賽就碰上台灣一姊謝淑薇大滿貫搭檔「O妹」奧絲塔朋科，這次她與美拉德諾維琪合拍衝擊邁阿密。

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首盤開打台日聯軍就在第3局成功破發，之後第5局再度破發，一口氣取得4比1領先，雖然後段遭對手回破，但還是以6比4先馳得點。次盤雙方上演破發大戰，一路從3比3激戰到5比5，之後各自保發戰成6比6，也出現搶七大戰，奧絲塔朋科／法國美拉德諾維琪火力全開，很快就以7比2搶下勝利，也將戰局扳平。

關鍵搶十大戰，吳芳嫺／穗積繪莉開賽就以3比1佔得先機，對手回敬2比1公視將比分追近，但台日聯軍穩紮穩打，再度拉開到6比3，不過擁有多座女雙大滿貫冠軍的拉美搭檔，還是韌性十足回敬4比1攻勢，追到7比7平手，好在吳芳嫺／穗積繪莉還是沉穩應戰，最後連拿3分，以10比7搶下最後的勝利。

擊敗強敵取得開門紅後，吳芳嫺／穗積繪莉次輪對手將是第2種子美國地主強敵湯森（Taylor Townsend）／捷克席妮亞可娃（Katerina Siniakova）。

關鍵字： 邁阿密賽吳芳嫺穗積繪莉女雙網球WTA

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