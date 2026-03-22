沙子宸、林維恩、莊陳仲敖都入列！　運動家新秀對抗賽名單公布

▲林維恩、莊陳仲敖。（圖／記者林敬旻攝）



記者胡冠辰／綜合報導

大聯盟「春季新秀對抗賽」（Spring Breakout）即將登場，運動家球團近日公布參賽名單，除了由頭號新秀德弗里斯（Leo De Vries）領軍外，臺灣球迷關注的沙子宸、林維恩以及莊陳仲敖也都名列其中，成為本次名單亮點之一。

運動家公布的春季突破賽名單中，投手群包括阿諾德（Jamie Arnold）、艾查瓦利亞（Steven Echavarria）、莫里斯（Kade Morris）、努涅斯（Eduarniel Núñez）等人，臺灣投手沙子宸、林維恩與莊陳仲敖同樣入列，顯示球團對3人培養仍具期待。

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▲沙子宸、林維恩、莊陳仲敖都入列！ 運動家春季突破賽名單公布。（圖／運動家）



野手方面，運動家農場頭號新秀德弗里斯（Leo De Vries）領銜內野陣容，外野則有波特（Henry Bolte）、拉斯科（Ryan Lasko）、泰勒（Devin Taylor）等潛力好手；二刀流新星森井翔太郎也在名單中，持續受到外界關注。

春季突破賽為大聯盟安排的新秀展示舞台，讓各隊農場頂尖潛力球員於春訓期間進行對抗賽，被視為觀察未來戰力的重要窗口；對臺灣球迷而言，此次運動家名單最大焦點，正是3名臺灣投手同步入列，格外具有話題性。

▲中華隊投手沙子宸。（圖／記者林敬旻攝）