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李政厚春訓收官戰開轟！　打擊率0.455作收迎接旅美第3季

▲李政厚。（圖／達志影像／美聯社）

▲李政厚。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

舊金山巨人外野手李政厚22日在春訓最終戰單場敲出雙安、包含1發全壘打，繳出3打數2安打、1打點的表現，為春訓畫下完美句點；整體春訓他以打擊率0.455、OPS 1.227締造個人旅美以來最佳成績，也讓外界對其第3個賽季充滿期待。

李政厚此役對戰克里夫蘭守護者之戰擔任開路先鋒鎮守右外野，首打席擊出投手前滾地球出局，第3局兩出局一壘有人時，他鎖定拜比（Tanner Bibee）的變速球敲出右外野安打，隨後靠著查普曼（Matt Chapman）的適時二壘打跑回分數。

第4局李政厚再度展現長打火力，在球隊6比0領先、兩出局無人壘情況下，掌握紅中93.3英里四縫線速球，一棒掃向右外野大牆外擊出陽春全壘打，這也是他本次春訓首轟。

▲李政厚。（圖／達志影像／美聯社）

此戰後李政厚春訓總計22打數10安打，累積1轟、4打點、4得分，打擊率0.455、OPS 1.227；回顧旅美前兩季，李政厚2024年因傷僅出賽37場，2025年雖出賽150場，但打擊率0.266、OPS 0.734，季末表現略有下滑，整體尚未完全符合球團期待。

美媒《Bleacher Report》先前也指出，儘管他具備優秀擊球能力與打擊天賦，但就其6年1.13億美元合約規模而言，產出仍有提升空間。

巨人此役最終以10比7擊敗守護者，球隊接下來將結束亞利桑那春訓行程，與3A沙加緬度河貓及墨西哥聯盟蘇塔內斯進行熱身賽後，迎來對紐約洋基的開幕戰。

關鍵字： 李政厚舊金山巨人

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