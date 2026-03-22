阿羅薩雷納為WBC激烈言論道歉：羅利是我的兄弟

▲阿羅薩倫納（Randy Arozarena）。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

阿羅薩雷納（Randy Arozarena）在WBC代表墨西哥出賽期間，與代表美國隊的羅利於場上出現不愉快互動。當時羅利（Cal Raleigh）在本壘前的舉動被視為「冷落」，讓阿羅薩雷納相當不滿，賽後更以西班牙文發表激烈言論，甚至出現「去死吧」等重話，引發外界熱議。

兩人在經典賽結束後已回到球隊春訓營，阿羅薩雷納於上週六發表聲明，為先前的言論致歉。當時兩人代表不同國家隊出賽，在3月初的一場比賽中，羅利在本壘的一次互動冷落了他，賽後引發不滿。

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阿羅薩雷納表示，「隨著開幕戰只剩幾天，我不希望這件事成為干擾。我和Cal已經談過，也為我在比賽後說的話道歉。WBC發生的事情，不會改變我們是兄弟、是隊友的事實。他就像家人一樣，我們現在都專注於幫助水手贏得世界大賽。」

當時阿羅薩雷納對羅利的行為感到不滿，並在賽後以西班牙文強烈批評對方，甚至說出「去死吧」等激烈言詞，引發外界關注。 不過羅利在賽事期間受訪時表示，自己並未受到影響，認為雙方之間沒有任何嫌隙。

羅利於3月10日表示，「我很喜歡Randy，真的。我不希望這件事被放大，其實沒有什麼恩怨。等我們回到西雅圖，他就是我的兄弟，我們是家人。我已經主動聯絡他了。當時只是競爭環境下的情緒反應，我也知道他如果在我們同一隊、進入季後賽時，一定會希望我這樣拚。」

他也補充，「當下我有責任對隊友、對國家負責，情緒自然會比較高昂。」 阿羅薩雷納是在2024年季中透過交易加盟水手，與羅利成為隊友，兩人都是球隊上季打進季後賽的重要成員之一。隨著新球季即將展開，雙方已將重心放回球場，攜手為球隊爭取佳績。