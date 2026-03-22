運動雲

>

韋伯連5年扛巨人開幕戰先發　經典賽歸隊喊話要給洋基一場秀

▲Logan Webb。（圖／達志影像／美聯社）

▲Logan Webb。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

舊金山巨人王牌投手韋伯（Logan Webb）在世界棒球經典賽結束後迅速回歸球隊，備戰新球季；他將於臺灣時間26日對戰紐約洋基，迎來個人生涯連續第5年開幕戰先發，寫下隊史第二長紀錄，也展現球隊對他的高度信任。

韋伯在本屆經典賽代表美國隊出賽，雖然在休士頓完成8強賽後就結束個人任務，但他仍隨隊前往邁阿密參與後續賽程，親身感受決賽週的高張力氛圍；最終美國隊在決賽不敵委內瑞拉，他坦言結果令人遺憾，但整體經驗依然難忘。

[廣告]請繼續往下閱讀...

韋伯表示，「我覺得這對棒球整體來說都是很棒的一件事，整個體驗、整個氛圍都是，我交到了一些一輩子的朋友，我玩得非常開心；當然結果不是我們想要的，但我真的很享受這一切。」

▲Logan Webb。（圖／達志影像／美聯社）

隨著經典賽告一段落，韋伯已將重心轉回大聯盟新球季，對於開幕戰先發充滿期待，「我超級興奮，現在球隊的氣氛真的很好，在我離開之前就是這樣了。」

「我想大家都很期待開打，也準備好回到舊金山，這會是一支很有趣的球隊，我們很喜歡新的教練團，也加入了一些新球員，帶來新的能量，應該會很有趣。」

過去7個球季巨人僅1度闖進季後賽，也讓29歲的韋伯較少有機會在10月舞台發揮，不過透過經典賽，他已提前體驗高壓賽事氛圍，並渴望帶領球隊更進一步。

「你了解我的，我已經渴望很久了，那就是我一直想做到的事，即使在經典賽，我的目標也是奪冠；但說到底，我是舊金山巨人隊的一員。」

「我現在能在這裡真的非常興奮，想跟這些隊友一起走這段旅程，希望能一路打到10月下旬甚至11月初，這是我們每年的目標，我們必須團結，從過去的錯誤中學習，每天帶著新的能量上場。」

▲Logan Webb。（圖／達志影像／美聯社）

本場開幕戰將是韋伯連續第5年擔任巨人開幕戰先發，僅次於名人堂投手馬里查爾（Juan Marichal）的6次；他也將與馬里查爾（10次）及邦加納（Madison Bumgarner，5次）並列，成為舊金山時期至少5次開幕戰先發的投手之一。

韋伯笑說，「我一直在鬧醫療與表現部門副總裁格羅許納（Dave Groeschner），跟他說我只是想超越邦加納，但這真的非常特別，不管我職業生涯如何發展，我都可以說我曾連續5年為巨人先發開幕戰。」

「這是一支歷史悠久的球隊，能和那些連續做到這件事的球員並列，他們都是未來名人堂或史上最偉大的投手之一，光是名字能被放在一起就很酷。」

值得一提的是，韋伯在經典賽期間與美國隊隊長賈吉（Aaron Judge）並肩作戰兩週，新球季開幕戰將正面對決這位洋基重砲，他最後也對這場焦點對決充滿期待。

「我記得上次洋基來的時候，賈吉說過『我們是洋基，我們得帶給大家一場秀』；我們是巨人，我們也要帶給大家一場秀，這就是表演事業，我們會上場全力競爭，希望最後能贏下比賽。」

關鍵字： 舊金山巨人MLB

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

冬奧隊醫失聯險害選手禁賽　李洋怒開鍘：永不納入國家隊支援體系

冬奧隊醫失聯險害選手禁賽　李洋怒開鍘：永不納入國家隊支援體系

李珠珢告別LG雙子！富邦證實專注留臺應援　韓援五本柱集結

李珠珢告別LG雙子！富邦證實專注留臺應援　韓援五本柱集結

佐佐木朗希防禦率13.50仍進輪值　美媒狠批：何時才會下放？

佐佐木朗希防禦率13.50仍進輪值　美媒狠批：何時才會下放？

王威晨睽違10年再守一壘就是帥　許基宏笑喊：高挑纖細拉高平均值

王威晨睽違10年再守一壘就是帥　許基宏笑喊：高挑纖細拉高平均值

大谷翔平對台滿貫砲戰袍飆破640萬！官方拍賣瘋搶 咖啡機也爆紅

大谷翔平對台滿貫砲戰袍飆破640萬！官方拍賣瘋搶 咖啡機也爆紅

鄧愷威後援1局無失分奪春訓熱身賽首勝！

鄧愷威後援1局無失分奪春訓熱身賽首勝！

中職辦桌台體幫驚喜集合！ 2000球迷6隊應援嗨翻 ：BE THE ONE

中職辦桌台體幫驚喜集合！ 2000球迷6隊應援嗨翻 ：BE THE ONE

費爾柴德熱身賽扛4棒敲安有貢獻！續拚大聯盟開季名單

費爾柴德熱身賽扛4棒敲安有貢獻！續拚大聯盟開季名單

真。種子殺手！世排232名林芷均／楊筑云挺進奧爾良大師賽女雙冠軍戰

真。種子殺手！世排232名林芷均／楊筑云挺進奧爾良大師賽女雙冠軍戰

江少慶轉戰統一獅變開心了　林岱安送暖抱抱、台南甜滷肉飯也愛上

江少慶轉戰統一獅變開心了　林岱安送暖抱抱、台南甜滷肉飯也愛上

梅聖旻哽咽送別愛妻吳中純　女兒梅嬿翎：來世換我照顧妳

熱門新聞

冬奧隊醫失聯險害選手禁賽　李洋怒開鍘：永不納入國家隊支援體系

李珠珢告別LG雙子！富邦證實專注留臺應援　韓援五本柱集結

佐佐木朗希防禦率13.50仍進輪值　美媒狠批：何時才會下放？

王威晨睽違10年再守一壘就是帥　許基宏笑喊：高挑纖細拉高平均值

大谷翔平對台滿貫砲戰袍飆破640萬！官方拍賣瘋搶 咖啡機也爆紅

鄧愷威後援1局無失分奪春訓熱身賽首勝！

讀者回應

﻿

熱門新聞

1冬奧隊醫失聯　李洋怒開鍘

2李珠珢告別LG雙子！專注留臺應援

3佐佐木防禦率13.50進輪值　美媒狠批

4王威晨獲許基宏認證：帥啊！還拉高平均值

5大谷對台戰袍飆破640萬!咖啡機也爆紅

最新新聞

1運動家新秀對抗賽名單公布

2李政厚春訓收官戰開轟！

3李珠珢告別LG雙子！專注留臺應援

4怒嗆去死吧！阿羅薩雷納為暴走致歉

5韋伯連5年扛巨人開幕戰先發

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【原地出道吧】13歲國中生登攻城獅舞台！精準卡點＋表情到位超厲害

美國9局為何不用守護神米勒？　主帥曝原因：跟母隊講好平手不會上

委內瑞拉3比2擊沉美國隊　隊史首闖冠軍戰就封王！

史金斯讚守備太精彩「讓我投得更輕鬆」　也點名多明尼加最難對付

【又帥又辣】啦啦隊女神李藝斌表演IVE《Bang Bang》電翻全場

余天遭虧「看一次少一次」　氣到連巴胡瓜.康康.歐弟XD

希澈「絕交超果斷」直接刪電話！　「無法找回初心」：以前太沒禮貌XD

焦凡凡生了！婁峻碩全程陪產　曝：兒子嘴巴像我鼻子像爸爸

【一言不合就翻肚】歐告見人來秒翻肚討摸好可愛XD

【這是我的狗】原民弟遛著木板狗　出門還會拴好XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366