韋伯連5年扛巨人開幕戰先發　經典賽歸隊喊話要給洋基一場秀

▲Logan Webb。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

舊金山巨人王牌投手韋伯（Logan Webb）在世界棒球經典賽結束後迅速回歸球隊，備戰新球季；他將於臺灣時間26日對戰紐約洋基，迎來個人生涯連續第5年開幕戰先發，寫下隊史第二長紀錄，也展現球隊對他的高度信任。

韋伯在本屆經典賽代表美國隊出賽，雖然在休士頓完成8強賽後就結束個人任務，但他仍隨隊前往邁阿密參與後續賽程，親身感受決賽週的高張力氛圍；最終美國隊在決賽不敵委內瑞拉，他坦言結果令人遺憾，但整體經驗依然難忘。

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韋伯表示，「我覺得這對棒球整體來說都是很棒的一件事，整個體驗、整個氛圍都是，我交到了一些一輩子的朋友，我玩得非常開心；當然結果不是我們想要的，但我真的很享受這一切。」

隨著經典賽告一段落，韋伯已將重心轉回大聯盟新球季，對於開幕戰先發充滿期待，「我超級興奮，現在球隊的氣氛真的很好，在我離開之前就是這樣了。」

「我想大家都很期待開打，也準備好回到舊金山，這會是一支很有趣的球隊，我們很喜歡新的教練團，也加入了一些新球員，帶來新的能量，應該會很有趣。」

過去7個球季巨人僅1度闖進季後賽，也讓29歲的韋伯較少有機會在10月舞台發揮，不過透過經典賽，他已提前體驗高壓賽事氛圍，並渴望帶領球隊更進一步。

「你了解我的，我已經渴望很久了，那就是我一直想做到的事，即使在經典賽，我的目標也是奪冠；但說到底，我是舊金山巨人隊的一員。」

「我現在能在這裡真的非常興奮，想跟這些隊友一起走這段旅程，希望能一路打到10月下旬甚至11月初，這是我們每年的目標，我們必須團結，從過去的錯誤中學習，每天帶著新的能量上場。」

本場開幕戰將是韋伯連續第5年擔任巨人開幕戰先發，僅次於名人堂投手馬里查爾（Juan Marichal）的6次；他也將與馬里查爾（10次）及邦加納（Madison Bumgarner，5次）並列，成為舊金山時期至少5次開幕戰先發的投手之一。

韋伯笑說，「我一直在鬧醫療與表現部門副總裁格羅許納（Dave Groeschner），跟他說我只是想超越邦加納，但這真的非常特別，不管我職業生涯如何發展，我都可以說我曾連續5年為巨人先發開幕戰。」

「這是一支歷史悠久的球隊，能和那些連續做到這件事的球員並列，他們都是未來名人堂或史上最偉大的投手之一，光是名字能被放在一起就很酷。」

值得一提的是，韋伯在經典賽期間與美國隊隊長賈吉（Aaron Judge）並肩作戰兩週，新球季開幕戰將正面對決這位洋基重砲，他最後也對這場焦點對決充滿期待。

「我記得上次洋基來的時候，賈吉說過『我們是洋基，我們得帶給大家一場秀』；我們是巨人，我們也要帶給大家一場秀，這就是表演事業，我們會上場全力競爭，希望最後能贏下比賽。」