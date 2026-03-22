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洋基葛里楚克擠進開季名單　卡布雷拉下放3A調整

▲葛里楚克（Randal Grichuk）。（圖／達志影像／美聯社）

▲葛里楚克（Randal Grichuk）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基調整開季戰力，外野手葛里楚克（Randal Grichuk）成功擠進開幕戰名單，總教練布恩（Aaron Boone）22日正式確認此消息，球隊也同步宣布將卡布雷拉（Oswaldo Cabrera）下放至3A，持續調整狀態。

葛里楚克雖在2月底才報到春訓營，但他對於競爭開季名單始終充滿信心；他表示，「我當時就感覺到，自己有機會爭取到開幕戰名單中的一席之地。」最終這份自信獲得回報，順利為洋基補上一名對左投具威脅性的右打戰力。

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布恩也說明球隊考量，葛里楚克的加入，將為打線提供更多經驗與針對左投的攻擊選項；另一方面，布恩受訪時還提及，「卡布雷拉將被下放至3A，讓他有更多時間從嚴重左腳踝傷勢中復原。」

隨著名單調整，洋基板凳陣容也逐漸明朗，預計將由捕手艾斯卡拉（J.C. Escarra）、一壘手葛斯密特（Paul Goldschmidt）、工具人羅薩里歐（Amed Rosario）與葛里楚克組成。

葛里楚克生涯累積12個大聯盟球季，打擊三圍為.251／.298／.465，並轟出212支全壘打。

關鍵字： 紐約洋基MLB

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