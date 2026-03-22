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鈴木誠也因膝傷確定缺席開幕戰　小熊教頭：復原進展樂觀

▲鈴木誠也。（圖／達志影像／美聯社）

▲鈴木誠也。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

芝加哥小熊日籍外野手鈴木誠也因右膝傷勢，確定無法趕上新球季開幕戰；總教練康索（Craig Counsell）表示球隊目前對其恢復情況仍抱持樂觀，但是否進入傷兵名單仍待進一步觀察與決定。

康索指出，鈴木誠也將無法出戰27日在主場瑞格利球場對華盛頓國民的開幕戰，不過球隊暫未做出是否放入傷兵名單（IL）的最終決策，他強調球隊仍有時間評估狀況。

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康索表示：「自從他回到春訓營之後，我們每天都有不錯的進展，開幕戰這件事已經不可能了，他不會準備好上場；等過了開幕戰後，我們會再做決定，看是不是讓他多休養一點時間比較合理，我們還有時間可以做這個決定。」

他也補充：「其他方面的進展都很好，只是要在這麼短時間內做好準備，我們的時間不太夠了。」

鈴木誠也是在世界棒球經典賽（WBC）8強戰，日本對戰委內瑞拉時，於首局嘗試盜壘造成右膝後十字韌帶輕微扭傷；回到小熊隊後，他目前已能進行輕量傳球與打擊訓練，但尚未開始跑壘相關項目。

康索透露，鈴木原訂23日進行正常打擊練習，接下來將逐步測試膝蓋在跑動、急停與滑壘時的反應，他也重申球隊預期復出時間不會太長。

鈴木誠也是小熊打線重要核心之一，上季繳出生涯代表作，例行賽敲出31支全壘打、32支二壘安打與103分打點，季後賽8場比賽再轟3發全壘打，長打率高達6成13。

由於鈴木缺席開幕戰，小熊已通知資深外野手康佛托（Michael Conforto）將進入開季大聯盟名單，康佛托原為非40人名單邀請球員，預計開幕前將正式加入40人名單與現役名單。

關鍵字： 鈴木誠也芝加哥小熊

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