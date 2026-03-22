鄧愷威後援1局無失分奪春訓熱身賽首勝！

▲鄧愷威 。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

效力太空人的台灣投手鄧愷威今在大聯盟熱身賽後援登板，於球隊落後情況下繳出1局無失分好投，成功穩住戰局。太空人隨後在8局上灌進4分逆轉戰局，最終以7比5擊敗大都會，鄧愷威收下本季春訓首勝。

鄧愷威此役在7局下接替登板，當時太空人以3比5落後，面對大都會中心打線展現穩定壓制力。 首名打者面對強打林多（Francisco Lindor），鄧愷威運用變速球讓對方擊出一壘方向滾地球出局，順利抓下第一個出局數。接著面對胡安（Simon Juan）靠著速球與橫掃球搭配，讓對手擊出右外野飛球出局。

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第三名打者對決霍特（Trace Willhoite）一度陷入1好3壞不利球數，但鄧愷威穩住節奏，最終以一顆93.2英里（約150公里）的伸卡球，讓對方擊出三壘方向飛球出局，完成三上三下的乾淨半局。

總計鄧愷威此役投1局，用球數12球（8好球），未被擊出安打，無失分、無責失，沒有出現三振與保送，最快球速來到95.2英里，約153.2 公里，賽後防禦率為2.53，WHIP為0.84。

鄧愷威成功守住比分後，太空人於8局上展開反攻，一舉攻下4分逆轉戰局，取得7比5領先。鄧愷威8局下退場休息，最終球隊順利守成，他也拿下春訓首場勝投。