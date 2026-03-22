大谷翔平對台滿貫砲戰袍飆破640萬！官方拍賣瘋搶 咖啡機也爆紅

▲ 大谷翔平在WBC對台灣敲出滿貫砲所穿戰袍，拍賣競標已飆破20萬美元（約新台幣640萬元），暫居最高價。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／綜合報導

世界棒球經典賽（WBC）雖已落幕，相關話題仍持續延燒。大聯盟官方拍賣網站近期上架多項比賽實戰用品，其中以大谷翔平對台灣之戰所穿的球衣最受矚目，目前競標價已突破20萬美元（約新台幣640萬元），高居所有拍賣品之首。

MLB官方拍賣平台釋出多項WBC實戰用品，從比賽用球、帽子、球衣到頭盔一應俱全，甚至連休息區置物名牌與比賽用壘包都成為收藏標的，吸引全球球迷與收藏家關注。 其中最具話題性的，莫過於義大利隊在本屆賽事爆紅的「濃縮咖啡機」。

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當時由主砲帕斯昆提諾（Vinnie Pasquantino）負責操作，擊出全壘打的隊友都能在休息區享用咖啡，搭配Armani外套的慶祝橋段掀起討論。這台原價僅約140至200美元的咖啡機，因印有WBC與義大利隊標誌，並貼上「baseball isn’t boring」標語，目前競標價已達3760美元（約新台幣12萬元）。

所有拍賣品中，價格最高的仍是大谷翔平在3月6日對台灣之戰所穿的深藍色客場球衣。該場比賽他轟出滿壘全壘打，為日本隊打下氣勢，這件球衣目前競標價已達20萬210美元（約新台幣640萬元），遠遠領先其他商品。

根據美媒報導，大谷過去球衣拍賣最高紀錄為約25萬美元（約新台幣800萬元），本次是否能刷新紀錄，備受關注。 此外，大谷的置物櫃名牌也被上架，目前競標價約8000美元（約新台幣26萬元）。其他日本球員相關物品同樣具高人氣，包括山本由伸名牌約1520美元（約4.9萬元）、鈴木誠也1110美元（約3.6萬元），均優於多數其他國家球員。 值得一提的是，日本隊裝備在美國市場較為稀缺，也推升收藏價值。例如日本隊帽款因取得不易，鈴木誠也使用過的帽子目前已有1200美元（約新台幣3.8萬元）競標價。

▲義大利隊爆紅的濃縮咖啡機也被上架拍賣，目前競標價約3760美元（約新台幣12萬元）。（圖／達志影像／美聯社）

除了裝備之外，比賽用球與壘包也成為收藏焦點。例如山本由伸被擊出二壘安打的用球約880美元（約新台幣2.8萬元），而日本對委內瑞拉之戰使用的三壘壘包，因標註「曾被大谷等人踩過」，目前競標價約3030美元（約新台幣9.7萬元）。

另外，多明尼加隊全壘打慶祝用的國旗風格外套，也以1萬8510美元（約新台幣59萬元）高價競標，成為另一項熱門商品。

大谷球衣的拍賣預計於台灣時間23日截止，隨著結標時間逼近，價格仍可能進一步上升，最終成交金額備受關注。