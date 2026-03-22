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佐佐木朗希防禦率13.50仍進輪值　美媒狠批：何時才會下放？

▲洛杉磯道奇隊投手佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

▲洛杉磯道奇隊投手佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

道奇日籍投手佐佐木朗希春訓熱身賽表現不理想，3場登板防禦率高達13.50，卻仍被總教練羅伯斯（Dave Roberts）點名納入開季先發輪值，引發美國媒體與球迷廣泛討論。不僅外界質疑球團決策，本人對於低潮的發言態度，也成為輿論焦點。

佐佐木朗希在本季轉任先發後，春訓3場登板表現不穩，防禦率13.50。對皇家一戰飆出最快160.1公里球速，但出現連續3次保送並失3分，整體內容不盡理想。不過羅伯斯仍在18日（台灣時間19日）明言，佐佐木將是開季輪值的一員，強調不會僅以春訓成績作為判斷依據。

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此決策引發外界熱議。道奇專門網站《Dodgers Way》指出，佐佐木目前的投球內容（9次保送、10次三振、被2轟）難以令人放心，更直言球迷關注焦點已從「何時回穩」轉為「何時被下放小聯盟」。 此外，球團總裁弗里德曼（Andrew Friedman））被問及佐佐木是否屬於隊內「最佳13名投手」時，並未正面回應，僅表示輪值決定涉及多重因素，13到18名之間差距其實不大。

對於外界質疑是否應從3A出發，他強調，球團相信頂尖年輕投手應在大聯盟環境中完成最後養成階段。 《Dodgers Way》直言，「以戰養成」雖具合理性，但前提是球員必須展現明確成長，目前佐佐木尚未做到，發言缺乏危機感與責任意識。

面對春訓低潮，佐佐木表現得相對淡定，認為「球速有出來是正面訊號」，並表示「春訓不需要一喜一憂，只要球季能穩定投球，沒有人會記得春訓成績」。 對此，美媒雖認同春訓數據不宜過度解讀，但也點出佐佐木情況不同，他早在去年就出現控球與球速不穩問題。

上季他先發8場僅1勝1敗、防禦率4.72，並因右肩夾擠長期缺陣，直到9月轉任後援才有亮眼表現。 因此報導也拋出疑問：「他是否更適合後援角色？」並直言，若無法拿出成績，即使整季先發也難以服眾。

目前道奇預估開季輪值為山本由伸、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）、大谷翔平、席漢（Emmet Sheehan）與佐佐木朗希。值得注意的是，春訓表現更穩定的萊恩（River Ryan）被排除在外，也成為爭議之一。一旦史奈爾（Blake Snell）歸隊，輪值勢必再度洗牌。

佐佐木預計將在3月30日（台灣時間31日）對守護者系列賽登板先發，屆時表現將成為關鍵觀察指標。美媒表示，若未能在例行賽繳出成績，來自媒體與球迷的質疑聲浪恐持續升高。

另一方面，日本網路上對於佐佐木的定位同樣出現激烈討論。不少球迷認為，他的最大問題在於控球與續航力，較適合短局數登板，「160公里速球在後援更具威力」。 也有聲音指出，「他本來就不適合先發」，應轉任終結者或布局投手；有人質疑道奇用人邏輯，認為「表現更好的投手被放到小聯盟，反而讓狀況不佳者進輪值」。 不過亦有較為中立看法指出，佐佐木具備高度天賦，心理層面與成熟度上待磨練，若能經歷更多歷練，未來仍有成長空間。

▲史奈爾（Blake Snell）。（圖／達志影像／美聯社）

▲史奈爾（Blake Snell）。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 佐佐木朗希道奇春訓先發輪值美媒討論

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