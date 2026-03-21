中職辦桌台體幫驚喜集合！ 2000球迷6隊應援嗨翻 ：BE THE ONE

▲中職「辦桌」台體校友集合。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／高雄報導

2026台灣運彩中華職棒開季宣傳活動今（21）日於高雄夢時代盛大登場。「開季團圓大辦桌2.0」吸引近2000名球迷共襄盛舉，六隊球星、應援團及吉祥物齊聚現場，與球迷朋友一同迎接嶄新的中職球季。2026年中華職棒年度口號揭曉，「BE THE ONE」象徵持續突破、追求精進，期盼帶領台灣棒球邁向獨一無二的新高度；同時也號召球迷進場為棒球吶喊，成為改變比賽、點燃球場氛圍的關鍵「ONE」。

中華職棒大聯盟會長蔡其昌表示，感謝球迷朋友長期以來對聯盟活動與商品的熱情支持，聯盟也持續精進與改革。今年全新官方App即將上線，提供更多進階數據內容；此外，Trackman系統已開始測試，將先於二軍賽事進行測試，觀察其準確性與應用成效，而聯盟未來也會持續優化各項球迷關注的內容，帶給球迷最優質的職棒環境。

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蔡會長也特別感謝高雄市長陳其邁及市府團隊的大力協助，讓開季宣傳活動順利舉行；同時感謝台灣運彩作為本次活動最大贊助商，長期以行動支持中華職棒發展。蔡其昌感性表示，今年是最後一次與球迷在開季活動相聚，明年會轉變成球迷跟大家一起搶門票，並繼續支持台灣棒球，希望棒球越來越好。最後蔡會長再次感謝大家一起來到開季宣傳活動大團圓，期待新的球季大家踴躍進場支持喜愛的球隊和球員。

「開季團圓大辦桌2.0」今年全面升級，在高雄夢時代二期廣場盛大舉辦，六隊球星齊聚共襄盛舉，包括樂天桃猿梁家榮、陳冠宇；中信兄弟張志豪、許基宏；統一7-ELEVEN獅江少慶、林靖凱；台鋼雄鷹郭阜林、張肇元；味全龍吉力吉撈．鞏冠、曾聖安；富邦悍將范國宸、林岱安，共12位球星輪番上台，介紹各隊年度口號與主場開幕戰資訊，邀請球迷進場支持，相約球場見。

值得一提的是，活動現場也意外促成一段「台體幫大集合」的畫面，郭阜林、許基宏、林岱安、吉力吉撈．鞏冠、范國宸同框合照，昔日台灣體大隊友難得齊聚，現場瞬間化身「同學會」。不忘提到雖未入鏡的張志豪其實是「大學長」，讓整個畫面更添話題性，也讓球迷見識到場上競爭之外的深厚情誼。

活動現場氣氛熱烈，藝人安心亞炒熱全場氣氛，施文彬帶來動聽演出，六隊應援女孩活力帶動跳應援，為活動增添亮點，最後在絢麗煙火中，為開季宣傳活動劃下完美句點。聯盟感謝所有球迷的熱情參與，也誠摯邀請所有球迷踴躍進場支持中華職棒，在新球季一同創造更多精彩時刻，以「BE THE ONE」成就獨一無二的棒球篇章。