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特攻17記三分彈射碎海神！貝奇轟24分率中信特攻勝率重回5成

▲新北中信特攻擊敗高雄全家海神，中信特攻球員貝奇。（圖／新北中信特攻提供）

▲新北中信特攻擊敗高雄全家海神奇。（圖／新北中信特攻提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

TPBL今（21日）由新北中信特攻迎戰高雄全家海神，特攻揮別連敗陰霾，靠著全場17顆三分球、近46%的高命中率，以及全隊送出31次助攻的流暢傳導，終場以118比91輕取高雄全家海神。此役過後，戰績來到13勝13負，勝率重新回到5成，暫居聯盟第5名。

開賽首節，中信特攻展現強烈求勝欲，阿巴西與黃泓瀚接連在外線發難，搭配回歸的飛克切入完成三分打，打出9比0開局。雖然海神在首節末段一度追平，但特攻貝奇（Beau Beech）隨即回敬外線，讓特攻以26比24保有領先。次節特攻外線全面爆發，單節外線10投6中，半場結束已取得55比42的雙位數領先。

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易籃後，特攻火力未減，林韋翰與阿巴西連續衝擊禁區穩住領先優勢。儘管海神試圖反撲，但馬可在防守端交出5次抄截並多次發動快攻，搭配貝奇的壓哨跳投，將領先擴大至90比65。決勝節特攻持續多點開花，新加盟的林安龍也投進外線拿下首得分，特攻團隊戰力發揮極致，最終以27分差收下這場大勝。

中信特攻此役展現極佳的團隊化學反應，貝奇攻下全場最高24分，包含6顆三分球，外帶6籃板、3助攻，飛克回歸後貢獻23分、7籃板，攻守兩端表現穩定，阿巴西挹注22分，外線7投4中，馬可則繳出18分、8籃板、8助攻、5抄截的「準大三元」數據。

特攻總教練莫米爾賽後表示，這場勝利對正處於轉折點的球隊來說是一劑強心針。他強調球員在防守策略的執行非常到位，掌握了籃板與快攻節奏，雖然中途有些許鬆動，但下半場迅速修正。

貝奇將勝利歸功於流暢的球權轉移：「隊友不斷創造空檔，讓我能專注投射。」而重新回歸的飛克坦言，那段等待機會的時間雖然煎熬，但他始終維持身心狀態，就是為了在場上與馬可等高球商隊友一起打出舒服的籃球。

▲新北中信特攻貝奇。（圖／新北中信特攻提供）

▲新北中信特攻貝奇。（圖／新北中信特攻提供）

反觀高雄全家海神，全場雖然由呂威霆攻下個人賽季新高的20分及8籃板，但團隊高達25次的失誤成為落敗主因。代理總教練朱永弘指出，雖然次節一度超前，但失誤過多導致進攻當機。艾德雖然攻下17分、7籃板，仍呼籲團隊必須記取教訓，從防守做起迎接下一場比賽。

關鍵字： 中信特攻高雄海神TPBL三分球籃球賽

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