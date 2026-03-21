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杜家明再見安打！台鋼逆轉3連勝、味全吞6連敗　悍將2比1險勝桃猿

▲王博玄、杜家明。（圖／台鋼雄鷹提供）

▲杜家明。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者楊舒帆／綜合報導

中職熱身賽21日進行兩地賽事，台鋼雄鷹在9局下演出戲劇性逆轉，單局灌進5分，終場以6比5氣走味全龍，收下3連勝；味全龍則吞下6連敗。另一地，富邦悍將以2比1逆轉擊敗樂天桃猿。

味全龍前半段掌握比賽節奏，2局上率先發動攻勢，張祐嘉、林辰勳接連敲出二壘安打先馳得點，李凱威隨後掃出三壘安打再添1分，郭天信再靠高飛犧牲打送回第3分。台鋼則在6局下展開反攻，魔鷹、顏郁軒、吳柏萱安打串聯，追回1分。

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8局上，味全再度擴大領先。韋宏亮登板後出現亂流，先被張祐嘉敲安，接著王順和、吳承皓接連選到保送，形成滿壘。張祐銘隨後敲出適時安打，一口氣帶回2分，將比數拉開至5比1。

不過台鋼在9局下上演大逆轉。味全推出呂偉晟登板後，先對吳柏萱投出觸身球，接著被藍寅倫敲安，王博玄隨後轟出3分砲，將比數追到只差1分。之後林家鋐選到保送，味全再換林柏佑登板，但曾昱磬代打敲安延續攻勢，郭永維擊出三壘滾地球幫助台鋼追平比數，最後杜家明敲出再見安打，助隊以6比5完成逆轉。

台鋼此戰由FA轉隊的黃子鵬掛帥先發，主投5局失3分；李欣穎、黃群接力登板都未失分，韋宏亮失2分，施子謙後援1局無失分，拿下勝投。

另一地在悍將與桃猿之戰，樂天桃猿首局就靠經典賽國手陳晨威開轟先馳得點。不過富邦悍將在5局上展開反攻，葉子霆敲出適時安打扳平比數。7局上，張洺瑀先敲出二壘安打，隨後豊暐擊出內野安打形成一、三壘有人，接著豊暐發動盜壘，雖然遭到刺殺，張洺瑀也趁機衝回本壘，攻下超前致勝分。

最終悍將以2比1逆轉勝出。悍將全場敲出7支安打，先發第7到第9棒的張洺瑀、豊暐、葉子霆各有2安打表現。江國豪先發6局僅失1分，繳出優質先發內容，拿下勝投。

▲王博玄、杜家明。（圖／台鋼雄鷹提供）

▲王博玄。（圖／台鋼雄鷹提供）

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