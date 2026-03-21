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高錦瑋達千分、500助攻生涯里程碑　攜大三元克羅馬助雲豹擊落戰神

▲桃園台啤永豐雲豹高錦瑋、克羅馬。（圖／桃園台啤永豐雲豹提供）

▲桃園台啤永豐雲豹高錦瑋。（圖／桃園台啤永豐雲豹提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

桃園台啤永豐雲豹今日（21日）作客臺北台新戰神主場，展現強烈的止敗決心。在後衛高錦瑋達成生涯「千分、500助攻」雙重里程碑，以及洋將克羅馬（Lasan Kromah）繳出本季第二次「大三元」的全能表現帶領下，雲豹從上半場便一路領先，最終以99比73大勝戰神，順利終止近期三連敗，並奪下例行賽第19勝。

開賽首節，雲豹便展現強烈企圖心，洋將迪亞洛與克羅馬聯手包辦20分建立領先。第二節高錦瑋與林信寬接力飆進外線，幫助雲豹帶著10分領先進入下半場。易籃後，雲豹更是在第三節發動18比6的猛烈攻勢徹底拉開比分，第四節米勒上演精采扣籃，迪亞洛則在禁區連續送出阻攻封鎖戰神反撲，穩穩收下勝利。

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▲桃園台啤永豐雲豹克羅馬。（圖／桃園台啤永豐雲豹提供）

▲桃園台啤永豐雲豹克羅馬。（圖／桃園台啤永豐雲豹提供）

雲豹總教練羅德爾（Henrik Rödl）指出：「這是一場至關重要的勝利。我們在本週訓練非常專注，防守端執行到位，特別在籃板保護與細節處理上做得很好，這讓我們對接下來的賽程更具信心。」

本場比賽的焦點莫過於雲豹當家控衛「小高」高錦瑋，他在此役不僅達成個人職業生涯500次助攻，更成為TPBL聯盟首位達成「1000分」里程碑的本土球員，高錦瑋全場貢獻19分、6助攻，是球隊掌握節奏的核心。

賽後高錦瑋表示：「雖然完成紀錄令人開心，但球隊能贏球更重要！先前球隊吞下三連敗，這場勝利讓我們重新找回信心與氣勢，這才是今天最值得高興的事。」

臺北台新戰神今日雖舉辦《ANPANMAN × MARS 元氣百倍 戰神出擊》主題日，但在場上卻未能延續氣勢，賽後臺北戰神總教練許皓程表示，比賽過程中難免會出現投籃不進與失誤的情況，此役三名洋將首次在實戰中同場搭配，攻守兩端出現較多磨合問題。

他也提醒球員，在防守端不應因一兩次失誤影響進攻信心與決心，「球隊仍需儘快調整狀態，準備明天的比賽。」談到與三名洋將的配合，雷蒙恩也坦言整體默契仍有待提升，「和教練的想法一樣，今天整體配合沒有到很好，節奏也不太順。」他表示，即使個人表現不錯，但若球隊未能拿下勝利，對自己而言仍沒有太大意義。

關鍵字： 雲豹高錦瑋克羅馬台新戰神TPBL

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