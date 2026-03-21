啟用新秀收成效周昱陳「一條龍」助晉級　封鎖南湖幸宇勝葉韋喬有想法

▲松山高中四強賽勝出晉級冠軍戰。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡厚瑄／台北報導

114學年度HBL高中籃球聯賽男子組四強賽，今（21日）晚間由尋求二連霸的衛冕軍松山高中，在比賽前三節進攻受阻、陷入6分落後的劣勢，然而進入關鍵第四節，松山教練葉韋喬大膽起用高一球員周昱陳與潘辰武，成功改變比賽節奏。最終松山靠著周昱陳在倒數階段的「一條龍」快攻上籃定江山，以66比62逆轉擊敗能仁家商，順利晉級冠軍戰。

比賽勝負在最後7分半鐘發生轉變，松山教練葉韋喬大膽撤下高二學長，改由高一的周昱陳、潘辰武上陣。兩名新秀展現初生之犢不畏虎的鬥志，搭配王浚善的進球與潘彥銘的穩定罰球，拉出一波16:2的高潮。儘管能仁在最後3分鐘靠著葉以勒與陳建勳的三分球一度追至1分差，但周昱陳在倒數37秒完成一記驚人的「一條龍」上籃再次拉開比分。隨著能仁最後一波追平三分嘗試失利，松山驚險奪勝。

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松山高中總教練葉韋喬賽後坦言，這場勝利來自於對高一球員的「信任」，「周昱陳在場上的角色就是負責搗蛋，他可以在比較正經的狀況下，做出比較不正經的舉動，這就是他的特色。我告訴他，當學長潘彥銘五犯下場，這個時刻就是你的了。」

▲松山高中周昱陳。（圖／記者李毓康攝）

葉韋喬也對高二球員喊話，強調這場逆轉是由學弟拚下來的，希望能藉此刺激高二球員對贏球的渴望：「如果要上場，就必須願意做苦工、做髒活，表現出比對方更想要贏的態度。」

松山高中晉級後，明天下午將在冠軍戰迎戰今日爆冷擊敗東泰高中的南湖高中。面對今日狂轟34分20籃板的南湖主將幸宇勝，葉韋喬教練已經開始制定對策。

「如果幸宇勝這樣身材比較矮小的球員能夠搶到這麼多籃板，我們有身材優勢，就必須展現出來，我們會研究幸宇勝衝搶籃板的Timing與習慣，想辦法限制他。」若松山明天將力拚校史第8冠，若成功奪冠，將追平南山高中，並列HBL男子組奪冠次數最多的球隊。

▲松山高中總教練葉韋喬。（圖／記者李毓康攝）

能仁家商總教練李正豪賽後露出遺憾神情。他指出，能仁今日輸在「防守籃板」的鞏固不力。雖然第一節做得不錯，但二、三節後籃板球掉得太多，導致攻守節奏混亂，李正豪也勉勵陣中三年級球員：「雖然可惜，但這場球對他們未來的籃球路會是一個很好的警惕。」

能仁明天將在季軍戰對上頭號種子東泰高中，對此，李正豪說，「最重要還是防守籃板。我們今天沒做好的就是防守籃板，明天遇到更高大的外籍生，我們必須先把防守籃板保護好，另外，今天比賽速度在領先的時候差了那一口氣，沒把比分拉開，導致後面被追近，明天就是要讓球員勇敢去面對對手。」