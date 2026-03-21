張肇元獲吉力吉撈TJ手術經驗鼓勵　笑談「撞臉」林維恩自認不像

▲張肇元、吉力吉撈。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／高雄報導

台鋼雄鷹主戰捕手張肇元今年初進行右手肘韌帶重建手術（Tommy John手術），目前仍在復健初期階段。他坦言，剛得知可能需要動刀時一度相當低落，甚至擔心棒球生涯就此畫下句點，但在教練團鼓勵下逐漸調適心情，決定正面面對復健之路。

張肇元表示，目前手術後約一個月，手肘活動角度正逐步恢復，「每天都在做重複的復健，其實會有點無聊，但還是必須要做。」他也回憶當初得知傷勢時的心境，「一開始知道可能要動刀，心情很難過，也不太敢相信，會覺得如果真的開刀，棒球生涯可能就結束了。」

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不過在體能教練里隆文的開導下，他逐漸轉念。張肇元透露，教練鼓勵他把這段時間當作重新強化自己的機會，「趁這個傷，好好學習怎麼跟傷痛相處，也讓自己的腦袋進步，多看比賽。」他也認為，過去長期蹲捕，反而有些細節未必看得清楚，如今轉換角度觀察比賽，對未來有幫助，「那時候就有比較釋懷，才決定開刀。」

雖然本季確定報銷，隊友仍給予不少關心。張肇元笑說，陳文杰曾提醒他復健會很辛苦，「還叫我不要再掉眼淚了」，兩人互動輕鬆，也讓他在復健過程中多了些調劑。這段時間，張肇元也透過閱讀與觀賽充實自己。他透露，近期正在閱讀日本棒球歷史相關書籍，希望從不同角度理解比賽。

此外，味全龍捕手吉力吉撈．鞏冠也以「過來人」身分分享經驗，回憶自己過去接受相同手術時曾打石膏，現在都改戴護具，並鼓勵張肇元不用過度焦慮，現在技術很先進，也提到，「相信他復出後，還是可以持續維持他的長程砲火，為台鋼雄鷹拿下很多勝利……但遇到味全龍就不一定了。」

談到外界將他與新生代投手林維恩相比，張肇元笑說「不像啦」，更直言對方年輕又帥，「拿來跟我比有點不好意思。」不過他也肯定林維恩的表現，「看他投球很舒服，很有霸氣，也很帥」，並期待未來有機會能在場上接捕他的球。