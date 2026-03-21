冬奧隊醫失聯險害選手禁賽　李洋怒開鍘：永不納入國家隊支援體系

▲張煥禎賽事期間一度失聯，李洋怒開鍘「不再聘用」徹底從支援體系中排除。（圖／記者陳家祥攝）

記者趙蔡州／綜合報導

今年2月米蘭冬季奧運落幕後，中華隊隨隊醫師張煥禎遭爆在賽事期間一度失聯，導致一名選手差一點因藥物申報問題影響出賽資格。對此，運動部長李洋表示，未來將不再聘用張煥禎，徹底從國家代表隊支援體系中排除。

隊醫未即時到位 選手險失參賽資格

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運動部說明，事件發生於冬奧比賽期間，一名選手由於被診斷需使用氣喘相關藥物，必須依規定申請藥物使用豁免。國訓單位早已提前通知隨隊醫師須於指定時間完成申請程序，但當天張煥禎卻因個人行程跑到山區，導致流程一度中斷

所幸現場防護團隊與中華奧林匹克委員會行政人員即時介入，緊急協助補件並完成申請，才避免影響選手參賽資格，若未及時處理，不僅當下的比賽恐遭取消，甚至可能波及過往成績，嚴重還可能面臨禁賽處分。

涉私人行程與公務車使用爭議

除了醫療支援爭議外，張煥禎亦被指在賽事期間曾使用公務車前往威尼斯，由於威尼斯並非本屆賽事場地，此舉也引發外界對公務資源使用是否得當的質疑。

運動部表示，已針對公務車使用與支援機制進行檢討，未來將訂定更明確規範，以避免類似情況再次發生。

當事人澄清 運動部仍決議排除

針對外界指控，張煥禎已透過中華奧林匹克委員會發布聲明說明相關情況，試圖釐清爭議。不過，運動部在召開檢討會議後，運動部長李洋表示，未來將不會再聘用張煥禎，不會再將對方納入未來代表隊支援體系。

運動部強調，後續將持續以選手需求為優先，全面檢視訓練與後勤支援體系，確保運動員在備戰與出賽期間獲得穩定且完善的保障。