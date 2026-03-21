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真。種子殺手！世排232名林芷均／楊筑云挺進奧爾良大師賽女雙冠軍戰

▲中租女雙組合林芷均／楊筑云闖進女雙冠軍戰。（圖／教練楊鈞翔提供）

▲中租女雙組合林芷均／楊筑云闖進女雙冠軍戰。（圖／楊鈞翔教練提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

法國超級300系列的奧爾良大師賽21日上演四強賽，來自中租女雙組合林芷均／楊筑云今在女雙4強歷經三局激戰，耗時1小時又分鐘後，以17比21、21比19、21比18上演讓一追二逆轉秀，暴冷扳倒大會第4種子、日本女雙組合廣上瑠依／保原彩夏，闖進女雙冠軍戰，持續締造合拍來最佳成績。

世界排名第232的林芷均／楊筑云，本周在奧爾良大師賽扮演種子殺手，16強以直落二打敗世界第12、大會第2種子台灣同胞組合許尹鏸／林芝昀後，8強又拍落大會第6種子法國蘭伯（Margot Lambert）／波娜蒂（Camille Pognante），兩人合拍僅3站就闖進超級300系列4強。

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今天面對世界排名第14的日本女雙，林芷均／楊筑云前半段與對手打得難分難解，但打到9比9平手時，廣上瑠依／保原彩夏先連拿兩分取得11比9領先，暫停過後繼續加壓，拉出7比3小高潮揚長而去，林芷均／楊筑云以17比21丟掉首局。

不過林芷均／楊筑云次局還是韌性十足，雙方一樣從開賽一路激戰，當日本女雙打到19比18領先時，林芷均／楊筑云這次很快回穩連拿3分，反以21比19逆轉將戰局扳平。

決勝第3局，雙方還是從開賽就呈現拉鋸、7度交換領先，林芷均／楊筑云在以12比14落後時，先拉出一波7比1攻勢逆轉超前，廣上瑠依／保原彩夏後來居上一度追到17比18，但林芷均／楊筑云頂住壓力，再以3比1攻勢搶下勝利，闖進女雙冠軍戰，持續刷新合拍後最佳成績。

關鍵字： 羽球奧爾良大師賽林芷均楊筑云

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