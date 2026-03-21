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王威晨睽違10年再守一壘就是帥　許基宏笑喊：高挑纖細拉高平均值

▲許基宏 。（圖／記者楊舒帆攝）

▲許基宏 。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／高雄報導

中信兄弟王威晨日前在熱身賽罕見鎮守一壘，引發球迷熱議。這也是他睽違10年再度站上一壘防區，上一次守一壘已是2016年8月的二軍例行賽。對此，隊友許基宏笑說，「他身材高又纖細，幫我們把一壘手的平均值拉高了。」

談到王威晨轉守一壘，許基宏直言第一眼的感覺就是「帥」，也認為他具備足夠能力勝任該位置，「不用給他什麼建議，他自己會啦。」他表示，兩人過去其實早就討論過守備觀念，對彼此理解都有一定共識，因此並不擔心王威晨的適應問題。

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至於是否因競爭激烈而有守備調整，許基宏則幽默回應，「很修長啊這個一壘手，身材高挑又纖細，幫我們把平均值拉高，感謝他。」一句話也讓現場笑聲不斷。

談到自身近況，許基宏笑說雖然被稱為老將，但自己仍保持年輕心態，「我覺得我還很年輕。」對於中職近年快速成長，他認為是聯盟、球團與所有人共同努力的成果，「這樣的環境得來不易，我們要繼續珍惜，也要持續努力去維持。」

休季期間，許基宏也聘請專屬訓練師，調整訓練模式。他透露，相較過去較平均的訓練方式，現在會更針對自身需求加強重點，「會知道自己的方向在哪裡，該強化什麼地方。」透過更精準的訓練方式，希望在新球季維持穩定表現。

展望新球季，許基宏將健康視為首要目標，「有健康才有上場的本錢。」至於成績數字，他則不特別設限，「比較不會去看幾轟幾安，而是專注在每一次上場，有沒有做到自己想做的事情。」

▲王威晨久違守一壘。（圖／中信兄弟提供）

▲王威晨久違守一壘。（圖／中信兄弟提供）

關鍵字： 標籤:王威晨許基宏中信兄弟一壘新球季

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