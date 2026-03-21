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綠色神盾守住決賽門票！末節頂住能仁反撲　松山連兩年挺進冠軍戰

▲114學年度HBL高中籃球甲級聯賽男子組總決賽，松山高中王浚善。（圖／記者李毓康攝）

▲114學年度HBL高中籃球甲級聯賽男子組總決賽，松山高中王浚善。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡厚瑄／台北報導

114學年度HBL高中籃球聯賽四強賽21日正式在台北小巨蛋點燃戰火，四強最後一場賽事男子組由能仁家商交手衛冕軍松山高中上演「雙北大戰」，慢熱的松山雖然首節打完就陷入10分落後，但次節他們馬上校正回歸，回敬21比8攻勢逆轉超前，不過能仁同樣韌性十足，第三節輪番轟炸追近，兩隊一路僵持到到末節最後階段，能仁靠著葉以勒一度追到1分差，但松山還是頂住壓力守住領先，終場松山就以66比62險勝，成功挺進明天的冠軍賽。

本季以衛冕軍之姿挑戰二連霸的松山高中在準決賽階段走得坎坷，主力球員劉廷寬遭撞斷門牙以及左腳踝韌帶撕裂讓球隊陷入更大的危機，不過靠著控球指揮官潘彥銘以及射手任語璿撐起球隊讓松山高中能夠闖進小巨蛋，連續21年晉級8強的能仁家商，在準決賽的表現打出「仁者無敵」的霸氣，拉出一波5連勝拿到睽違2個賽季後的4強資格。

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▲松山高中劉廷寬。（圖／記者李毓康攝）

▲松山高中劉廷寬。（圖／記者李毓康攝）

衛冕軍松山開賽慢熱，能仁也沒有錯失機會，首節開打就火力全開，轟出19比9的比分、取得雙位數領先，不過次節「綠色神盾」火力復甦，王浚善、任語璿攜手追分，回神後的松山回敬21比8的猛攻攻勢，在上半場打完反以30比28逆轉超前。

▲能仁家商莊肇紘。（圖／記者李毓康攝）

▲能仁家商莊肇紘。（圖／記者李毓康攝）

能仁火力集中在莊肇紘身上，他半場就轟下12分4籃板，呂宥叡5分4籃板次高，松山則是以王浚善10分最高，任語璿6分，劉廷寬繳出5分5籃板。

不過易籃後，能仁也回穩，再度拉出21比12比分重新要回領先。關鍵最末節，松山開賽就火力全開搶分將比分追平，潘辰武連續得分，又將比分拉開，能仁「瘋狂射手」陳建勳挺身而出搶分，又幫助球隊追進，而葉以勒在最後46秒砍進三分球，更幫助能仁追到62比63，但周昱陳一條龍快攻得手將領先分數拉開到3分，葉以勒此時找到空檔再出手，不過這次落空沒能追平，最終松山就以66比62擊敗對手，成功挺進明天的決賽，將強碰南湖力拼二連霸。

▲能仁家商陳建勳。（圖／記者李毓康攝）

▲能仁家商陳建勳。（圖／記者李毓康攝）

▲松山高中周昱陳。（圖／記者李毓康攝）

▲松山高中周昱陳。（圖／記者李毓康攝）

松山此役三人得分雙位數，王浚善繳出15分4籃板4抄截、任語璿12分5籃板、劉廷寬10分8籃板；能仁莊肇紘轟下全場最高的22分，陳建勳轟下12分5籃板。

關鍵字： HBL高中籃球松山高中能仁家商四強賽

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