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江少慶轉戰統一獅變開心了　林岱安送暖抱抱、台南甜滷肉飯也愛上

▲江少慶。（圖／記者莊喬迪攝）

▲江少慶。（圖／記者莊喬迪攝）

記者楊舒帆／高雄報導

江少慶休季透過補償機制轉戰統一獅，21日出席中職開季活動時，與同樣轉隊的林岱安同台成為焦點。兩人在場邊互動自然，林岱安還主動送上擁抱，展現球員之間的好情誼。江少慶坦言，這是一筆球團之間的交易，彼此都做好自己的本分，「反而岱安給我的感覺是來到新球隊大家一起拚。」

活動現場也與前東家富邦悍將隊友碰面，包含隊長范國宸，是很特別的感覺，聊了很多。范國宸笑說看到江少慶轉隊後心情更開朗，江少慶也認同這樣的說法，「因為前幾年都受到傷勢困擾，心情比較低落，今年傷勢恢復得差不多，春訓也跟著統一獅完整進行，所以現在不管身體或心境都輕鬆很多。」

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目前江少慶已進入復健後期，牛棚進度穩定推進，他透露已進行4到5次牛棚，最近一次早上輕牛棚約25球，身體狀況良好，「胸大肌的部分也都還不錯。」他預計接下來將進入模擬比賽階段，若一切順利，有望在4月第一週復出。

轉戰統一獅後，江少慶也逐漸適應台南生活。他笑說，剛到南部時對飲食不太習慣，「大家都說比較偏甜」，但這幾天已慢慢適應，甚至對滷肉飯產生好感，「滷肉飯比較甜，滿特別的，可以接受。」他也透露，仍會隨身帶著從花蓮家鄉帶來的小辣椒調味。

此外，對於今年可能在台南亞太棒球場出賽，江少慶也充滿期待。他表示，已經進場熟悉環境並適應燈光，「今年第一次穿不同球衣，球場也是新的，大家一起期待。」

在傷勢逐漸康復、心境轉換之下，江少慶新球季將以嶄新面貌出發，也盼能在統一獅找回身手，重新站穩一軍舞台。

關鍵字： 江少慶統一獅中職轉隊復健

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