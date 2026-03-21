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亞太主場新氣象！蔡其昌盼補齊球迷服務設施、統一獅接手OT

▲中職熱身賽在亞太棒球場開打，台南市長黃偉哲到場為統一獅加油。（記者林東良翻攝，下同）

▲中職熱身賽在亞太棒球場開打，台南市長黃偉哲到場為統一獅加油。（記者林東良翻攝）

記者楊舒帆／高雄報導

台南亞太棒球場今年將成為統一獅新主場之一，近期在官辦熱身賽就已成為話題焦點。3月29日開幕戰門票已突破2萬張，中職會長蔡其昌也對新球場帶來的新氣象表達期待，並盼未來能由統一獅進行OT（營運移轉），提供更完善的觀賽環境。

中職20日首次在亞太成棒主球場舉辦官辦熱身賽，吸引4989人進場觀戰；21日統一獅與中信兄弟之戰則有7388人進場，不僅再創本季官辦熱身賽新高，也展現新球場的人氣與吸引力。

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對於亞太球場未來納入正式比賽場地的規劃，蔡其昌表示，聯盟相當期待台南市政府持續改善球場設施。他指出，目前球場仍有部分軟硬體尚未到位，但安全性經過檢驗無虞，可投入正式賽事使用。

蔡其昌強調，聯盟在球場使用上，主要是依據規章檢驗安全性，但在服務球迷的部分，仍有賴地方政府加強建設，「服務球迷的相關設施，我們希望能夠趕快補齊，這部分台南市政府還要再多努力。」

他也進一步提到，亞太球場目前並非由統一獅經營，而是以租用方式使用，導致球團在整體規劃上有所限制，「現在畢竟是租的，有很多條件限制，統一球團沒辦法做整體性的規劃，這比較可惜。」

蔡其昌認為，若未來條件成熟，應朝向由統一獅進行OT營運的方向發展，讓球團能導入自身系統，包括視覺呈現與軟硬體服務，才能更貼近球迷需求。他也呼籲台南市政府與統一球團積極溝通協商，為球迷打造更完善的觀賽體驗。

關鍵字： 標籤:亞太棒球場統一獅中職熱身賽蔡其昌台南市政府

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