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高唱《今天》破17年小巨蛋魔咒！與北一女爭校史首冠、陽明展決心

▲▼114學年度HBL高中籃球甲級聯賽女子組總決賽，陽明高中挺進冠軍戰。（圖／記者李毓康攝）

▲114學年度HBL高中籃球甲級聯賽女子組總決賽，陽明高中挺進冠軍戰。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡厚瑄／台北報導

「等了好久，終於等到今天！」當終場哨音響起，陽明高中總教練李台英帶著球員踏入記者室，全體合唱劉德華的名曲《今天》，道盡了這場勝利背後承載的多年壓力。自97學年度奪下亞軍後，陽明已連續5年晉級四強卻都在首戰敗北。今日她們終於粉碎魔咒，靠著隊長蘇衡10分10籃板11助攻的「大三元」全能表現，以78比57擊退南山高中，拿到睽違17年的決賽門票。

賽後，李台英教練難掩激動心情，甚至開玩笑地帶頭高歌。她坦言，外界一直強調陽明連5年無緣在小巨蛋第一場獲勝，這確實給了球員、尤其是高三的孩子巨大的心理負擔，「這一步是大家共同努力辛苦得來的。雖然壓力不可避免，但她們挺過這關，就代表她們又向前跨了一步，她們成長了。」

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▲▼114學年度HBL高中籃球甲級聯賽女子組總決賽，陽明高中總教練李台英。（圖／記者李毓康攝）

▲陽明高中總教練李台英。（圖／記者李毓康攝）

李台英特別感謝教練團、物理治療師及校友們不離不棄的支持，並感性表示：「這麼多年來，我們常因傷兵問題感到可惜，今年球員身體狀態保持得不錯。我們終於能對得起所有幫助過我們的人，也終於可以讓支持我們的球迷看第二天下午的冠軍戰了。」

今日攻下生涯首次大三元的隊長蘇衡，直到末節被換下場才知道自己達成紀錄。她激動地說，前2年進小巨蛋都首戰失利，感到非常遺憾與悔恨，「今年我們帶著學妹一起做到了，真的很開心！」

▲陽明高中蘇衡。（圖／記者李毓康攝）

▲陽明高中蘇衡。（圖／記者李毓康攝）

李台英評價蘇衡與搭檔張妤昕是責任感極強的球員，蘇衡在場上扮演了關鍵的領導角色，給予高一學妹一種「安定的感覺」。另一位功臣許語珊也繳出17分13籃板4助攻3抄截2阻攻的全能數據，她直呼這一切很不真實，「我打球到現在沒進過冠軍賽，希望明天大家不要有壓力，好好享受最後40分鐘。」

陽明明天將在冠軍戰強碰衛冕軍北一女中，面對尋求3連霸的強敵，李台英教練展現出堅定的挑戰者心態。她指出，北一女12名球員中有11人是國家隊成員，實力極強且背負連霸壓力，陽明則會保持平常心應戰，「我們戰力雖然不及人家，但絕對不會輕易放棄任何贏球的機會。」

▲陽明高中吳宣伶。（圖／記者李毓康攝）

▲陽明高中吳宣伶。（圖／記者李毓康攝）

相隔兩年重返四強的南山高中，今日雖因開賽過於緊張導致表現起伏，但總教練文祺依然為孩子們感到驕傲。「小朋友們在第四節追分時打出了一些不錯的好球，能夠站上四強舞台已經沒有遺憾。」文祺也表示，明天的季軍戰將是球隊最後的課題，期許球員能帶著獎盃回家。

▲南山高中總教練文祺。（圖／記者李毓康攝）

▲南山高中總教練文祺。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： HBL陽明高中蘇衡籃球冠軍戰李台英

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