蔡其昌談中職APP升級近大聯盟　二軍測電子好球帶盼明年一軍上路

▲中職會長蔡其昌 。（圖／記者莊喬迪攝）

記者楊舒帆／高雄報導

中職2026年將迎來多項重大變革，包括比賽壘包全面升級為大聯盟規格，二軍也將啟動電子好球帶系統測試。中職會長蔡其昌21日表示，今年二軍電子好球帶仍以測試準確度與穩定度為主，不會直接作為判決依據，但只要測試結果理想，最快有望於明年熱身賽推進到一軍使用。

針對電子好球帶規劃，蔡其昌說明，二軍目前最重要的目標是確認系統的「準確度」。由於系統需先輸入球員身高，因此後台判讀是否精準，是現階段測試重點。他強調，二軍試行並不是拿來直接決定比賽勝負，而是在安裝軟體後，透過實戰測試兩隊交手時產出的後台數據是否穩定、準確。

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蔡其昌表示，聯盟將在特定二軍使用的球場安裝系統，預計挑選20到30場比賽測試穩定度與準確度，現階段屬於純測試性質，暫時也不會開放挑戰機制。等到準確度與穩定性都達標後，才會正式搬到一軍使用，「如果可行，明年熱身賽就有可能開始。」他也重申，這是聯盟去年就已設定的方向，今年一定要先啟動TrackMan系統的運用。

除了電子好球帶，中職新版官方APP也將在開季時同步上線。蔡其昌透露，自己看過展示版本後相當滿意，認為與過去相比是大幅度改版，其中進階數據呈現更是一大亮點。未來球迷透過APP，不僅能掌握即時比賽資訊，也能直接看到每一顆球的位置、球速等內容。

蔡其昌說，這也是中職朝更高層級轉型的重要一步，「所以我才會說，我們開始接近大聯盟的水準。」他也坦言，聯盟財力當然與大聯盟仍有明顯差距，但能做到這樣的程度，代表聯盟同仁相當用心，也善用這幾年在球迷支持下所累積的資源，希望新APP上線後，能讓球迷有更完整的觀賽體驗。

另外，中職今年比賽用壘包也正式升級。蔡其昌指出，聯盟不僅把壘包尺寸加大，採用與大聯盟相同規格，還首度訂製專屬CPBL版本壘包，上面將印有聯盟Logo。過去的小壘包屬於公版設計，連Logo都沒有，今年則不同，不但更具識別性，也更具紀念與保存意義。蔡其昌表示，這批新壘包同樣是由製作大聯盟壘包的廠商負責生產，也將成為本季正式比賽用壘包。

隨著壘包升級、電子好球帶測試啟動，加上新版APP上線，中職2026年球季也將在制度、科技與觀賽體驗上同步邁入新階段。