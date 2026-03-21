場均1萬1千！蔡其昌在任最後一年喊中職新目標　盼票房再成長10%

▲中職會長蔡其昌 。（圖／記者莊喬迪攝）

記者楊舒帆／高雄報導

中職在2024年世界12強賽奪冠熱潮帶動下，中職去年票房與關注度持續走高，中職會長蔡其昌也喊出新球季成長目標，希望再拚10%成長幅度，從場均1萬人朝場均1萬1000人邁進。

蔡其昌透露，其實自己去年心中的目標就是10%到15%成長，今年仍維持同樣標準，「總之每一年都應該給聯盟跟各個球團一點目標與壓力，讓大家努力去達成，不能滿足於現狀。」他認為，場均破萬只是起點，接下來無論聯盟或球團，都應持續朝更高目標努力。

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近期外界陸續出現下一任會長人選的討論聲浪。不過他21日受訪時表示，外界願意關心會長人選，其實是好事，代表棒球受到更多關注，但現階段距離卸任還有一年，希望大家還是把焦點放回即將開打的新球季與場上的球員、球隊本身。

蔡其昌表示，過去中職會長人選未必會引發太多討論，甚至有時候即使已經上任，仍有不少人未必清楚是誰，如今外界熱議下一任會長，某種程度也顯示出台灣棒球熱度提升，「這表示棒球很熱，領導台灣棒球的中華職棒會長人選，大家很關心，我認為這是值得高興的事。」

不過他也提醒，外界對中職會長產生方式可能不夠了解。他指出，自己距離卸任還有一年時間，而且中職會長並非透過選舉產生，而是由6支球團老闆共同商議、形成共識後決定人選。因此現階段相關討論還言之過早，但球迷願意表達想法，讓球團經營者知道外界期待，他認為也是正向發展。

蔡其昌也特別呼籲，隨著中職新球季將於3月28日開打，外界注意力應回到比賽本身。他說，「大家應該還是把焦點放在球員跟球隊身上，不要放在會長身上，這才是棒球的本質。」他再次強調，希望球迷把目光放回球場，一起迎接新球季到來。