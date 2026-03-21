陳冠宇合約年先求健康出賽　喊話目標投到40歲

▲陳冠宇。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／高雄報導

樂天桃猿陳冠宇今年升任副隊長，展望新球季，他直言首要目標還是健康出賽，尤其今年又是合約年，更希望在穩定貢獻球隊之餘，爭取再拿下一紙複數年合約。儘管他近期因經典賽後宣告從國家隊引退引發熱議，但談到職業生涯規劃時，他笑說，自己的目標是投到40歲。

談到新球季目標，陳冠宇表示，「先求身體健康，畢竟是合約年，所以希望一樣保持我們球隊的競爭力。」升任副隊長後，他也多了一份責任感，「希望選手之間跟教練團的溝通都可以保持融洽，然後希望不要受傷，還可以再拿一個複數年合約。」

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至於是否會想挑戰個人獎項，甚至是尚未挑戰過的終結者，陳冠宇則說，自己仍以教練團安排為主，「就看教練安排什麼角色，如果能在一軍穩定有貢獻，不管投什麼局數我都OK。」他強調，現階段最重要的還是在任何角色中都能幫助球隊。

談到職業生涯接下來的規劃，陳冠宇坦言，現在已經是老將年紀，希望能在40歲之前完成更多階段性目標，「接下來的目標就是陪陪小孩，看著他們長大，然後把自己身體顧得更好，這就是我接下來想做的事，也希望可以繼續幫助球隊。」

這次經典賽後，陳冠宇正式告別國家隊生涯，而中華隊總教練、同時也是桃猿總教練的曾豪駒，私下也曾與他聊到這段旅程。陳冠宇笑說，曾豪駒其實很感性，還曾對他說，「我們一起去邁阿密一起被拋起來。」最後因中華隊未能前進邁阿密，這個畫面也沒能成真，陳冠宇笑說，「不然我們可能就一起在那邊被拋了。」