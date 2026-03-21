從搬球具一路走到大學長　陳冠宇告別20年國家隊：學弟是未來依靠

▲陳冠宇。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／高雄報導

陳冠宇在2026年經典賽後正式宣告從國家隊退休，為長達20年的中華隊生涯劃下句點。他透過社群發文表示，這次披上對自己別具意義、也是過去從未穿過的背號，與一群年輕學弟一起踏上經典賽舞台，並能以勝利替國際賽生涯最後一戰作結，讓他感到「很開心也很滿足」。

陳冠宇過去曾透露，早在2019年後，就曾有從國家隊退休的念頭。他坦言，因為自己沒有太多登板機會，也更加認為國家隊可以交給可靠的學弟們，「其實他們就是我們未來國家隊的依靠，例如這次入選的選手，以及一些因為傷勢等狀況未能入選的學弟，他們都非常優秀，也期待他們能在最好的狀況下加入國家隊，為國家爭取榮耀。」

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雖然本屆經典賽並未獲得實際登板機會，但陳冠宇並不以此感到遺憾，反而更確定世代交替的腳步已經到來。他也提到，其實從入選到教練團安排調度時，自己就已感受到這支球隊未來的方向。

談到是否把這次視為國家隊生涯句點，陳冠宇表示，這並不是自己去決定「還能不能打」，而是看到如今學弟們一個個都已經能夠撐起場面、扛起責任。他也很感謝教練團在這次經典賽的信任，再次邀請他入選國家隊，「還是一句老話，不是我去選擇國家隊，而是國家隊選擇我。」

回顧這趟沒有實際登板的經典賽旅程，陳冠宇認為收穫依舊很多。他表示，國家隊比賽帶來的壓力，和例行賽完全不同，「國際比賽就是一場定輸贏，一球都不能失誤，那個壓力的確跟季賽完全不一樣。」即便自己沒有站上投手丘，仍從備戰與比賽氛圍中，再次感受到國際賽的重量，也提醒自己回到職棒賽季後，要把該做的事情做得更游刃有餘。

若要回想近20年國家隊生涯最特別的回憶，陳冠宇認為很難只挑一段。他說，每一屆都有屬於自己的故事。從早年棒協與中職後勤系統尚未完整整合時期，他就已加入國家隊，當時住選手村、後勤環境都不像現在這麼完善；直到2017年亞冠賽後，中職逐步接手更多後勤支援，球員才得以更專注在比賽本身。

一路從學弟變成國家隊裡的資深學長，也見證了許多時代變化。陳冠宇笑說，「從以前我們要搬球具，到現在很多人幫我們處理很多事情；以前年輕的時候還要幫忙發衣服，幫忙把衣服收好再發給教練。」在他眼中，每一屆都很好玩、都有故事，雖然過去成績不一定像近年這麼好，但每一段都很值得回憶。

另外，陳冠宇也特別提到，自己很珍惜這次和年輕學弟們相處的時光。他坦言，若這真的是最後一次國際賽，更想把握機會與這群優秀後輩並肩作戰。他提到，無論是資格賽時接觸到的沙子宸、林維恩等年輕投手，或是近年陸續挑戰日職的古林睿煬、徐若熙，都讓他印象深刻，「他們對棒球的信念、對棒球的熱情，在我年輕同個年紀的時候，未必有這麼透徹、這麼淋漓盡致。」

陳冠宇坦言，「對我來說，能有這樣的機會跟他們相處、分享一些故事，是很值得驕傲的事情。」