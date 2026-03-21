陽明破小巨蛋魔咒闖冠軍賽！蘇衡「大三元」攜許語珊擊潰南山、明決戰北一女

▲114學年度HBL高中籃球甲級聯賽女子組總決賽，陽明高中挺進冠軍戰。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡厚瑄／台北報導

114學年度HBL高中籃球聯賽四強賽21日正式在台北小巨蛋點燃戰火，第二場女子組賽事由陽明中對決南山高中，上半場雙方還打得難分難解，沒想到易籃後，陽明找回準星單節轟出20比5的猛烈攻勢，在許語珊17分12籃板、吳宣伶16分，以及隊長蘇衡繳出10分10籃板11助攻的「大三元」表現帶領下，陽明以78比57擊敗南山，終於打破「小巨蛋首戰不勝」魔咒，闖進女子組冠軍戰，明將強碰衛冕軍北一女中。

陽明高中女籃已連續6個學年度踏入四強門檻，寫下極為穩定的校史紀錄。然而，過去5年來，陽明始終面臨「小巨蛋首戰不勝」的困境，甚至連3年以季軍收場，近年主教練頻繁換人的南山高中女籃，去年由退役球員文祺接掌兵符，也達成重返HBL高中藍球甲級聯賽女生組4強的目標。

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開賽陽明許語珊就火力全開搶分，攜手吳宣伶、陳芯飆分，三人前兩節就和拿28分，而另一位隊長蘇衡手感不佳，上半場5投僅1中，但也送出7助攻穿針引線，反觀南山靠著林念臻9分4籃板攜手馬慧文努力帶領球隊抗衡，但還是以29比39落後給陽明。

▲114學年度HBL高中籃球甲級聯賽女子組總決賽，陽明高中許語珊。（圖／記者李毓康攝）

易籃後，南山卻突然進攻大當機，陽明的火力卻徹底解放，在第三節一度轟出20比2的殘暴攻勢，取得59比34，多達25分遙遙領先，最末節南山謝依臻找回外線手感，率領球隊拉出14比6的小高潮試圖將比分追近，然而陽明隊長蘇衡此時挺身而出率領球隊飆分，也澆熄南山的反撲氣焰，終場就以21分之差擊敗對手，挺進冠軍賽，也終於打破小巨蛋首戰不勝魔咒。南山則是落入季軍戰，明天將與永仁高中爭奪第三名。

▲114學年度HBL高中籃球甲級聯賽女子組總決賽，陽明高中蘇衡。（圖／記者李毓康攝）

陽明此役有5人得分雙位數，除許語珊、吳宣伶以及蘇衡外，陳芯也有11分9籃板進帳，南山部分謝依臻拿下15分5籃板，林念臻11分、王峟筑10分7籃板。

▲114學年度HBL高中籃球甲級聯賽女子組總決賽，陽明高中吳宣伶。（圖／記者李毓康攝）