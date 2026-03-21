看完WBC更能體諒裁判？蔡其昌幽默預告二軍測試電子好球帶

▲中職會長蔡其昌出席辦桌。（圖／CPBL頻道）

記者楊舒帆／高雄報導

中職會長蔡其昌21日出席「開季團圓大辦桌2.0」，上台致詞時依舊展現招牌幽默。他不僅談到近期球迷看完WBC後，應該會對中職裁判更包容，也再次提到二軍今年將試辦電子好球帶制度。

針對網路上流傳他將穿新娘禮服送客的說法，蔡其昌笑說，絕對不會有這種情況，「大家不要再TAG我了，那是AI合成的。」他還開玩笑表示，除非「歐爸」交了女朋友，自己才會以爸爸的身分去送客，「大家覺得幫歐告找女朋友怎麼樣？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

談到中職新氣象，蔡其昌也透露，中職新版APP即將上線，屆時球迷同樣可以看到每一顆球的球速，且將是更進階的數據版本，「快要跟上大聯盟了，這些都是用大家的錢建構起來的器材。」

此外，他也再次提到二軍今年將測試電子好球帶，「我們要來看看到底準不準。」蔡其昌笑說，過去大家總愛罵裁判，但最近球迷似乎對裁判愈來愈好了，「大家看完WBC之後就會覺得，最近看到金達老師都想去抱一下，也都多給他們一點鼓勵。」

蔡其昌表示，聯盟會持續努力，把大家抱怨、認為還能再進步的地方，一項一項做好，「這都要仰賴大家的支持。」他也特別感謝高雄市長陳其邁，協助將這場辦桌活動留在高雄舉辦。

蔡其昌將於今年卸任，他也感性表示：「如果沒意外，這應該是我最後一次以會長身分參加開季團圓了。明年我就會變成球迷，跟大家一起搶門票、搶歐告。」他笑說，自己年紀大了、手速可能慢一點，「到時候會長也要跟大家一起搶票，請大家手下留情。」