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林岱安、江少慶一起來「辦桌」　FA補償轉隊後首度同框

▲江少慶、林岱安合體。（圖／球團提供）

▲江少慶、林岱安合體。（圖／球團提供）

記者楊舒帆／高雄報導

中職21日在高雄夢時代舉辦開季「辦桌」活動，場邊出現一幕有趣畫面，成為球迷討論焦點。去年12月，林岱安行使FA轉戰富邦悍將，統一獅則在12月19日宣布挑選投手江少慶作為補償，並獲得324萬元轉隊費，且全額承接江少慶月薪107萬元的合約，創下中職少見補償選手薪資高於原FA球員的紀錄。江少慶也已在今年1月投入獅隊春訓。此次兩人在開季活動同場現身，也讓話題性十足。

活動開始前，富邦悍將由隊長范國宸領軍，林岱安一同現身，還特地邀請穿著統一獅戰袍的江少慶一起合照，留下難得畫面，也為開季活動增添話題。

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今年規模再升級的「開季團圓大辦桌2.0」，號召全台球迷在開季前齊聚一堂，不僅能在飯桌間分享彼此的棒球故事，也凝聚球迷間的熱血與向心力。

六隊出席球星名單包括，樂天桃猿梁家榮、陳冠宇；中信兄弟張志豪、許基宏；統一7-ELEVEN獅江少慶、林靖凱；台鋼雄鷹郭阜林、張肇元；味全龍吉力吉撈・鞏冠、曾聖安；富邦悍將則由范國宸、林岱安代表出席。

應援團陣容同樣星光熠熠，各隊皆派出6位女孩共襄盛舉。Rakuten Girls成員為筠熹、沈珈妤、KAHO、若潼、岱縈、熊霓；Passion Sisters由小迪、怡琪、衣宸、珮含、凱蒂、君白出席；Uni-Girls有Maggie、子筑、JOY、Yuki、姿琳、培根；Wing Stars為一粒、李樂、昆昆、毛毛、芋頭、米妮；Dragon Beauties派出心璇、寧寧、群群、貝拉、小蛙、佩霓；Fubon Angels則由潔米、丹丹、Jessy、維心、沁沁、小芊參與盛會。

▲江少慶與前隊友富邦悍將范國宸、林岱安合照以及悍將應援團合照。（圖／記者楊舒帆攝）

▲江少慶與前隊友富邦悍將范國宸、林岱安合照以及悍將應援團合照。（圖／記者楊舒帆攝）

關鍵字： 中職江少慶林岱安開季活動富邦悍將

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