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北一菜鳥張薰文小巨蛋首秀當沒人看　飆全隊最高20分在意投「肉包」

▲北一女中張薰文。（圖／高中體總提供）

▲北一女中張薰文。（圖／高中體總提供）

記者蔡厚瑄／台北報導

114學年度HBL 高中籃球聯賽女子組四強賽，今日（21日）在台北小巨蛋揭開序幕。尋求隊史首度3連霸的北一女中，首戰面對老對手永仁高中，展現出極深的人才庫，高一菜鳥張薰文從板凳挺身而出，繳出20分、8 籃板的驚人數據，搭配另一名新秀高子喬的14分與隊長彭郁榛的「雙十」演出，最終北一女以98比76輕取永仁，收下冠軍戰門票。

U16台灣女籃國手的張薰文，今日在小巨蛋初試啼聲便驚艷全場，首節替補上場後便毫無生澀感，單節包辦12分助隊拉開差距，全場她13投8中，攻下HBL生涯新高的20分。儘管表現優異，張薰文賽後仍略帶羞澀地表示，小巨蛋的空間感確實與一般球場不同，甚至在比賽中投出了兩次沒碰籃框的「肉包球」。

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「我很興奮，真的沒料到手感這麼好。」張薰文分享她的心態調節秘訣，「我就是當作旁邊沒人在看，上場不要有壓力。身為高一球員就是學習，想辦法幫助學姐就對了。」

▲北一女中張薰文。（圖／高中體總提供）

▲北一女中張薰文。（圖／高中體總提供）

北一女總教練駱燕萍對於張薰文與高子喬兩位高一球員的表現給予高度評價。她指出，北一女的體系不限制球員位置，張薰文在場上能從2號打到4號，位置相當多元。而高子喬今日繳出14分、4籃板、4助攻，展現了全面的領導能力與穩定度。

「這場表現真的不錯，薰文跳出來分擔得分點，也代表我們每個點在任何時刻都能跳出來，看到她們在場上互相提醒、沒有因為分差拉開就鬆懈，這是我覺得進步最多的地方。」駱燕萍說道。

雖然順利晉級，但駱燕萍坦言挑戰3連霸一定有壓力，且今日比賽中段仍出現些許亂流與細節失誤，她強調不會刻意跟球員談論連霸的包袱，而是希望球員記住贏球的感覺，將壓力轉換成動力。

隊長彭郁榛今日也貢獻11分、11籃板，賽後表示這是高中最後一年，目標非常明確就是要完成夢想，「明天最後一場，我會全力以赴，不讓高中生涯留下遺憾。」北一女中明天將在冠軍戰迎戰陽明高中與南山高中的勝方，距離隊史首次的 3 連霸壯舉僅剩最後一場勝利。

▲北一女中張薰文。（圖／高中體總提供）

▲北一女中擊敗永仁高中，闖進114學年度HBL女子組冠軍賽。（圖／高中體總提供）

關鍵字： 北一女中HBL籃球張薰文3連霸

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