蘇智傑關鍵代打安助獅勝兄弟　王威晨久違守一壘成焦點

▲ 蘇智傑 。（圖／統一獅提供）

記者楊舒帆／綜合報導

中信兄弟21日對戰統一獅，統一獅在關鍵7局靠著蘇智傑代打適時安打逆轉戰局，終場以6比3獲勝。

中信兄弟在2局上率先展開攻勢，第8棒岳東華擊出左外野平飛安打，帶有1分打點，送回三壘跑者陳統恩先馳得點，並推進王政順至二壘，取得1比0領先。

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5局上，中信兄弟再度擴大比分。第4棒曾頌恩擊出內野滾地球，藉由守備失誤上壘，不僅送回江坤宇得分，場上也因游擊手林泓弦失誤形成混亂，讓張仁瑋趁勢回到本壘，單局攻下2分，將比數拉開至3比0。

不過統一獅隨即展開反攻。5局下，林泓弦擊出中外野安打，一棒追回2分，將差距縮小至1分。6局下，陳維祥再敲出右外野高飛犧牲打，送回田子杰，幫助統一獅追成3比3平手。

比賽關鍵出現在7局下，統一獅打線全面爆發。代打上場的蘇智傑擊出右外野二壘安打，帶有1分打點，幫助球隊超前比分。隨後田子杰補上中外野安打，一口氣送回兩名跑者，再添2分保險分，統一獅單局攻下3分，將比數拉開至6比3。

中信兄弟先發投手羅戈主投4.2局，被敲3安打，奪7次三振，失2分。羅戈退場時留下二壘跑者，接手的伍立辰穩住戰局，沒有再失分。陳琥6局登板出現亂流，被敲1安打，加上隊友失誤，失掉1分，也讓比數遭到扳平。呂彥青7局登板同樣發生狀況，被敲4安打、失3分，吞下敗投。

統一獅此役動用7名投手，劉予承中繼1局被敲1安打、無失分，拿下勝投；鍾允華後援1局，收下救援成功。林泓弦單場3安猛打賞，貢獻2分打點，表現精彩；蘇智傑雖未先發，但替補上陣後建功，敲回勝利打點。

值得一提的是，王威晨此戰先發鎮守一壘，引發球迷熱議，且全場沒有發生失誤。這是他繼2016年8月例行賽後，首次在中職正式比賽守一壘，並排在第3棒，首打席就敲出安打，另選到1次保送。兄弟全場敲出9支安打，其中王政順是全隊唯一雙安打球員。

▲王威晨久違守一壘。（圖／中信兄弟提供）